Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı: Araç kiralamada yeni dönem yolda!

Ticaret Bakanlığı, otomobil ve araç kiralama sektöründe standartları belirlemek amacıyla "Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hakkında Yönetmelik Taslağı"nı hazırladı. Taslak, kamuoyu ve sektör paydaşlarının görüşüne sunuldu.

YÖNETMELİK SEKTÖRE KATKI SAĞLAYACAK

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi ve Taşıt Kiralama ve İlgili Hizmetler Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Hidayet Yıldırım, yönetmeliğin sektöre önemli katkılar sunacağını belirtti. Yıldırım, Kasım 2024’te Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile yapılan toplantıyı hatırlatarak, "Bu mesleğin paydaşları olarak bir yönetmeliğimizin olması gerektiğini ve hizmet ihracatı konumumuzu arz ettik. Bakanımız konuyu gündemine aldı ve yönetmelik çalışmaları başladı. Şu anda taslak hazır ve yakın zamanda yürürlüğe girecek" dedi.

SEKTÖRE BELİRLİ STANDARTLAR GELİYOR

Yıldırım, yönetmelikle sektörde getirilecek standartları şöyle özetledi:

Mesleki yeterlilik belgesi: Sektörde çalışacak kişiler belirli kurs ve eğitimleri tamamlayarak belge alacak.

Sektörde çalışacak kişiler belirli kurs ve eğitimleri tamamlayarak belge alacak. Minimum araç şartı: Yeni kurulacak şirketlerin en az 10 araca sahip olması zorunlu olacak.

Yeni kurulacak şirketlerin en az 10 araca sahip olması zorunlu olacak. 7/24 çağrı merkezi: Müşteriler, araç kiralama sırasında sürekli ulaşabilecekleri bir çağrı merkezi hizmetinden faydalanacak.

KAYITDIŞILIĞA KARŞI ÖNLEM

Yönetmelik taslağı ile sektördeki suistimallerin ve kayıtdışılığın önüne geçileceğini vurgulayan Yıldırım, "Merdiven altı işletmelerin ve kayıtdışı faaliyetlerin önüne geçilecek. Belirli kriterler gelince herkes bu işi yapamayacak. Yönetmelik sektörü daha güvenli ve düzenli hâle getirecek. İlk etapta kayıtdışılığın yüzde 50 oranında azalacağını öngörüyoruz" dedi.

YETKİ BELGESİ TÜKETİCİ GÜVENİNİ ARTIRACAK

Yıldırım, sektörde açılacak her işletmenin Ticaret Bakanlığı’ndan yetki belgesi alacağını ve caydırıcı cezalar bulunacağını belirtirken "Bu sayede tüketici ve müşteriler açısından güven artacak, mağduriyetler azalacak" ifadelerini kullandı.