Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı: O araçlara dair ağır cezalar yolda!

Ticaret Bakanlığı, Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında yaptığı inceleme ve denetimlerde, yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yaptığı belirlenen 101 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 72 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI VE UYGULANAN CEZALAR

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan inceleme ve denetimlerde yetki belgesiz ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunduğu tespit edilen 101 gerçek ve tüzel kişi hakkında yaklaşık 72 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Böylece, yetki belgesiz ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Bakanlığımızca uygulanan idari para cezası tutarı 102 milyon TL'ye ulaşmıştır" ifadeleri yer aldı.

KAYITDIŞI TİCARETİN ÖNLENMESİ İÇİN YOĞUN DENETİM

Ticaret Bakanlığı, ülke ekonomisinde önemi artan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıtdışı faaliyetler ile tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla çalışmalarını ve denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü belirtti. Bakanlık tarafından ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretini güvenli bir ortamda yürütmek, işletmelerde hizmet kalitesini ve tüketici memnuniyetini artırmak için ticaret yapanların yetki belgesi alma zorunluluğu bulunduğu vurgulandı. Bugüne kadar 72 bin 726 işletmeye ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi verildiği bildirildi.

YETKİ BELGESİ OLMADAN TİCARETE CEZA

Ayrıca, düzenli olarak yapılan inceleme ve denetimlerde yetki belgesi olmadan ticaret yaptığı tespit edilen gerçek ve tüzel kişilere idari para cezası uygulandığı belirtildi.

BAKANLIKTAN DENETİM VE DÜZENLEMELERDE KARARLILIK

Son olarak, Ticaret Bakanlığı, motorlu kara taşıtı ticaretinde hayata geçirilen düzenlemelerle kayıtdışı faaliyetlerin azaltılması, haksız ticari uygulamalar ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi, sektörde daha adil ve güvenli bir ortamın sağlanması için çalışmalar ve denetimlerin kesintisiz devam edeceğini duyurdu.