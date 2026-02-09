Ticaret Bakanlığı duyurdu: Tavuk eti ihracatı Ramazan sonuna kadar durduruldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.02.2026 11:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Ticaret Bakanlığı, ramazan ayı öncesinde tavuk sektöründe yaşanan fiyat artışları üzerine tavuk eti ihracatını durdurma kararı aldı. Bu adımla iç piyasada arzın artırılması ve fiyat istikrarının sağlanması amaçlanıyor. Uygulamanın ramazan dönemi boyunca piyasayı dengeleyici bir rol oynaması bekleniyor.

Ticaret Bakanlığı, ramazan ayı öncesinde tavuk eti ihracatının durdurulmasına karar verdi. Kararın, iç piyasada yaşanan fiyat artışlarının ardından alındığı belirtildi.

RAMAZAN ÖNCESİ FİYAT ARTIŞI KARARI GETİRDİ

Tavuk sektöründe ramazan ayı öncesinde fiyatların yükselmesi üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Sektörde kısa sürede yaşanan artışların ardından ihracata yönelik yeni bir düzenleme yapıldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ramazan öncesi yüzde 15’e varan haksız fiyat artışlarıyla vatandaşımızı zorlayan tavuk üreticilerine karşı, Ticaret Bakanlığımız piyasayı korumak adına tavuk ihracatını durdurma kararı almıştır.

HEDEF ARZI ARTIRMAK VE FİYATLARI DENGELEMEK

Uygulamanın, ramazan ayı boyunca iç piyasada arzın artırılmasını ve fiyatların dengelenmesini amaçladığı ifade edildi. Kararın ramazan süresiyle sınırlı olacağı belirtiliyor.

