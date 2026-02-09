Ticaret Bakanlığı duyurdu: Tavuk eti ihracatı Ramazan sonuna kadar durduruldu!

Ticaret Bakanlığı, ramazan ayı öncesinde tavuk eti ihracatının durdurulmasına karar verdi. Kararın, iç piyasada yaşanan fiyat artışlarının ardından alındığı belirtildi.
RAMAZAN ÖNCESİ FİYAT ARTIŞI KARARI GETİRDİ
Tavuk sektöründe ramazan ayı öncesinde fiyatların yükselmesi üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Sektörde kısa sürede yaşanan artışların ardından ihracata yönelik yeni bir düzenleme yapıldı.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Ramazan öncesi yüzde 15’e varan haksız fiyat artışlarıyla vatandaşımızı zorlayan tavuk üreticilerine karşı, Ticaret Bakanlığımız piyasayı korumak adına tavuk ihracatını durdurma kararı almıştır.
HEDEF ARZI ARTIRMAK VE FİYATLARI DENGELEMEK
Uygulamanın, ramazan ayı boyunca iç piyasada arzın artırılmasını ve fiyatların dengelenmesini amaçladığı ifade edildi. Kararın ramazan süresiyle sınırlı olacağı belirtiliyor.