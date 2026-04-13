Ticaret Bakanlığı duyurdu: Yemek sipariş platformlarında zorunlu kampanya dönemi sona erdi

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, son dönemde sosyal medya platformlarında artan şikayetlerde, yemek sipariş hizmeti sunan elektronik ticaret pazar yerlerinin restoranlarla kurduğu ticari ilişkilere yönelik eleştirilerin yoğunlaştığı belirtildi.

Bu gelişmelerin yakından takip edildiği ve yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda düzenleme yapılmasının gerekli görüldüğü ifade edildi.

HİZMET BEDELLERİNDE TAM ŞEFFAFLIK

Bakanlık, elektronik ticarette şeffaflığın artırılması, hizmet bedellerinin açık ve öngörülebilir hale getirilmesi, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve piyasa genelinde güven ortamının güçlendirilmesi amacıyla yeni kararlar aldı.

Açıklamada, "Elektronik ticaret pazar yerleri tarafından restoranlardan tahsil edilen tüm bedellerin, hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde, hizmet kalemleri bazında ayrıntılı olarak her bir restoranın kendi satıcı paneli üzerinden gösterilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu düzenleme sayesinde işletmeler ilk kez tüm maliyet bileşenlerini açık, net ve karşılaştırılabilir biçimde görebilecek, böylece ticari kararlarını daha sağlıklı ve bilinçli şekilde verebilecektir. Diğer taraftan, siparişin onaylanması aşamasında tüketiciye, siparişin restorandan kendisine ulaştırılması sürecinde tahsil edilen giderlerin komisyon, taşıma, görünürlük ve benzeri hizmet bedellerinden oluşabileceğine dair genel nitelikte ve bilgilendirici bir çerçeve sunularak şeffaflığın tüm ekosisteme yayılması amaçlanmaktadır" denildi.

ZORUNLU ÜCRETLER KALDIRILDI

Yeni düzenlemeyle, pazar yerlerinin aracılık hizmeti kapsamında sunması gereken sipariş alma, restorana iletme, ödeme işlemleri ve temel altyapı hizmetleri için ek bedel talep edilmesinin önüne geçildiği bildirildi.

Kampanyalara katılımın tek başına bir ücretlendirme unsuru haline getirilmesi uygulamasına son verildiği belirtilerek, bu adımla işletmeler üzerindeki mali yüklerin azaltılmasının hedeflendiği kaydedildi.

KAMPANYALARDA GÖNÜLLÜLÜK ESASI

Açıklamada, sunulacak ek hizmetler ve bu hizmetlere ilişkin ücretlerin kampanya öncesinde restoranlara açık ve şeffaf şekilde bildirilmesinin zorunlu hale getirildiği ifade edildi.

İndirimli ve kampanyalı satışlarda komisyon hesaplamalarına ilişkin karmaşıklıkların giderildiği, daha sade ve anlaşılır bir sistem oluşturulduğu vurgulandı. Bu sayede hem restoranlar hem de pazar yerleri açısından daha dengeli ve öngörülebilir bir mali yapı kurulduğu belirtildi.

Ayrıca, "İndirimin yalnızca restoran tarafından yapılması durumunda komisyon bedeli tüketici tarafından ödenen toplam tutar üzerinden hesaplanacak, indirimin restoran ve pazar yeri tarafından birlikte karşılanması halinde ise komisyon, tüketicinin ödediği tutara yalnızca pazar yeri tarafından sağlanan indirim tutarının eklenmesi suretiyle belirlenen tutar üzerinden hesaplanacaktır. Genelgeyle getirilen en önemli kazanımlardan biri de restoranların kampanya, indirim, reklam ve benzeri uygulamalara katılımı tamamen gönüllülük esasına bağlanmış, bu uygulamalara katılmaya zorlanmalarının önüne açık ve net şekilde geçilmiştir. Katılım sağlamayan restoranlara herhangi bir yaptırım uygulanması mümkün olmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

E-TİCARETTE YENİ DÖNEM

Bakanlık, sunulan ek hizmetlerin tamamen işletmelerin onayına bağlı olacağını ve bu onayın istenildiği anda geri alınabileceğini belirtti. Bu düzenleme ile piyasa aktörleri arasındaki güç dengesinin daha adil hale getirildiği vurgulandı.

Açıklamada, yapılan düzenlemelerin yalnızca mevcut sorunları çözmekle kalmadığı, aynı zamanda elektronik ticaret ekosisteminde uzun vadeli güven, istikrar ve sürdürülebilir büyümenin temellerini güçlendirdiği ifade edilirken "Şeffaflığın arttığı, ticari ilişkilerin netleştiği ve tüm tarafların haklarının dengeli biçimde korunduğu bu yeni dönemde, elektronik ticaretin daha sağlıklı bir zeminde gelişmeye devam edeceği değerlendirilmektedir. Bakanlığımız, sektörde ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçları yakından takip etmeye devam edecek, ihtiyaç duyulması halinde elektronik ticaret alanında güveni ve öngörülebilirliği artıracak ilave adımları aynı kararlılıkla hayata geçirmeyi sürdürecektir" denildi.