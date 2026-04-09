Ticaret Bakanlığı endeksleri açıklandı: İhracatçıda güven kaybı, ithalatta fiyat artışı

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2026 yılı ikinci çeyrek İhracat Beklenti Endeksi bir önceki çeyreğe kıyasla 10,1 puan düşerek 99,1 seviyesine indi.
Endeksi oluşturan alt bileşenler incelendiğinde; gelecek 3 aya yönelik ihracat beklentisi 123,4’ten 109,1’e, ihracat sipariş beklentisi 117,5’ten 105,8’e ve son 3 aya ilişkin ihracat sipariş düzeyi 109,6’dan 93,8’e geriledi.
Mevcut kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ise 86,5’ten 87,5’e yükselerek endekse sınırlı katkı sağladı.
İTHALAT BEKLENTİSİ 100’ÜN ÜZERİNDE
İthalat Beklenti Endeksi, aynı dönemde bir önceki çeyreğe göre 4,4 puan azalarak 104,9 olarak kaydedildi.
Alt kalemler incelendiğinde; gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi 109,7’den 97,3’e, mevcut ithalat sipariş düzeyi 93,4’ten 88,5’e ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyi 117,7’den 80,0’a geriledi.
Buna karşılık, gelecek 3 aya yönelik ithalat birim fiyatı beklentisi 116,4’ten 153,7’ye yükselerek endeksi yukarı yönlü etkiledi.
ENDEKSLER NE ANLAMA GELİYOR?
Ticaret Bakanlığı, endeks değerinin 100’ün üzerinde olmasının iyimser, 100’ün altında olmasının kötümser, 100’e eşit olmasının ise nötr beklentiye işaret ettiğini belirtti.
Bu çerçevede, İhracat Beklenti Endeksi 2026 yılının ikinci çeyreğinde 100’ün altına gerileyerek kötümser bölgeye geçerken, İthalat Beklenti Endeksi 100’ün üzerinde kalmayı sürdürdü.