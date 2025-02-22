Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Fahiş fiyat artışı için mobil uygulama: Anında bildirilebilecek!

Yayınlanma: 22.02.2025 - 10:33

Güncelleme: 22.02.2025 - 10:35

Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışlarıyla mücadelede vatandaşları sürece daha aktif şekilde dahil etmek amacıyla bir uygulama geliştirdi. Uygulama sayesinde, tüketiciler karşılaştıkları fahiş fiyatları hızlı ve kolay bir şekilde şikayet edebilecek, ilgili merciler anında harekete geçebilecek.

Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışlarıyla mücadelede vatandaşları sürece daha aktif şekilde dahil etmek amacıyla geliştirilen Haksız Fiyat Artışı (HFA) Bildirimi Mobil Uygulamasına yeni özellikler eklediğini duyurdu.

ANINDA ŞİKAYET EDİLEBİLECEK

Güncellenen uygulama sayesinde, tüketiciler karşılaştıkları fahiş fiyatları hızlı ve kolay bir şekilde şikayet edebilecek, ilgili merciler anında harekete geçebilecek.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, uygulamanın kullanıcı dostu ara yüzü ile vatandaşların yaşadıkları fiyat artışı mağduriyetlerini pratik bir şekilde rapor edebileceği belirtildi. Şikayetlerin titizlikle inceleneceği ve gerekli durumlarda ilgili kurumlarla iş birliği yapılarak soruna müdahale edileceği vurgulandı.

HFA UYGULAMASI İLE ŞEFFAF VE ADİL TİCARET HEDEFLENİYOR

Ticaret Bakanlığı, HFA Mobil Uygulaması’nın yaygınlaşmasıyla birlikte, bazı işletmelerin haksız fiyat artışı yoluyla tüketicileri mağdur etmesinin önüne geçmeyi ve daha adil bir piyasa ortamı oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Uygulama sayesinde, yalnızca bireysel şikayetlerin değerlendirilmesi değil, aynı zamanda sektörel bazda daha sağlıklı fiyat politikalarının oluşturulması da sağlanacak.

Bakanlık, tüketicilerin Apple Store ve Google Play üzerinden erişebileceği uygulamaya e-Devlet hesaplarıyla giriş yapabileceğini duyurdu.

Güncellenen versiyonla birlikte şikayet bildirimi sırasında fotoğraf yükleme (5 adede kadar), konum ekleme ve detaylı açıklama yazma gibi yeni özellikler de eklendi.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşlardan gelen bildirimlerle piyasanın daha şeffaf bir hale gelmesi için çalışmaların süreceğini belirterek, tüketici haklarının korunması ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı daha hızlı aksiyon alınması konusunda uygulamanın önemli bir araç olacağını vurguladı.