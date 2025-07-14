Ticaret Bakanlığı’ndan yeni düzenleme: Alışverişte o bilgiler gizlenemeyecek

Ticaret Bakanlığı, indirimli ürün ve hizmetlerin tanıtımında uygulanacak yeni kuralları kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, indirim oranı ya da miktarı hesaplanırken, kampanyanın başladığı tarihten önceki 30 gün içindeki en düşük fiyat dikkate alınacak. Aynı zamanda, önceki fiyat bilgisi de reklamlarda açıkça belirtilecek.

STOK VE TAR İH BİLGİLERİ A ÇIKÇA YAZILACAK

Açıklamada, indirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihleri ile ürün veya hizmetlerin stok miktarının açıkça yazılması gerektiği vurgulandı. Satışa sunulan ürün adedi sınırlıysa bu detayın da reklamlarda net şekilde belirtilmesi şart olacak.

YANILTICI G ÖRSELLERE VE İFADELERE UYARI

Bakanlık, reklam kampanyalarında yanıltıcı görüntü ve ifadelere yer verilmemesi gerektiğini hatırlattı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İndirim miktarı veya oranını belirlerken, indirimin başladığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatı esas almaları ve bu indirimin öncesindeki fiyat bilgisini reklamlarda paylaşmaları, fiyatın geçerlilik süresi veya stok sınırı varsa, bu bilgileri reklamlarda açıkça belirtmeleri gerekmektedir."

REKLAM UYGULAMALARINA KILAVUZ YAYIMLANDI

Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarını korumak ve adil ticaret ortamı sağlamak amacıyla hazırlanan "Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz"u yayımladı. Söz konusu kılavuz, reklamverenlerden satıcılara kadar tüm taraflar için yol gösterici olacak.

Kılavuza, Ticaret Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.

YILIN İLK YARISINDA İNCELEME VE CEZA UYGULANDI

Aynı açıklamada, Reklam Kurulu tarafından yılın ilk 6 ayında değerlendirilen dosyalar ve bu dosyalar kapsamında kesilen cezalar hakkında da bilgi verildi. Detaylara resmi kaynaklar üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.