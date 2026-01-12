Ticaret Bakanlığı ve ATO’dan yasadışı ticaretle mücadele paneli

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Gazetesi ve Ankara Ticaret Odası (ATO) işbirliğiyle dün Ankara ATO Kongre Merkezi’nde “Yasadışı Ticaretle Mücadele Konferansı” düzenledi. Etkinliğe Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Konferansın açılış konuşmalarında ilk olarak sözü Baran aldı. Baran, yasadışı ticaretin topluma ve devlet ekonomisine zararlarını anlattı. Daha sonra konuşan Hisarcıklıoğlu ise, “Yasadışı ticaretli mücadele ülkemiz için çok önemli. Ülkemizin coğrafi konumu nüfus ve ekonomik özellikleri yasadışı faaliyetler açısından cezbedici niteliktedir” diyerek önlemlerin sıklaşması gerektiğini aktardı. Bakan Bolat ise, “Yasadışı ticaret konusu, etkileri bakımından çok boyutludur. bir taraftan sahte ürünler sağlığı riske atıyor, bir taraftan döviz, vergi ve istihdam yoluyla kamu zararına yol açıyor. O yüzden mücadele edilmesi gerekiyor. Faaliyetlerini yasal tabanda yüürten şirketlere de zarar ettiren yasa dışı ticaret,organize suç örgütlerini güçlendirir, vergi gelirlerinin azalmasına yol açar ve kamu hizmetlerinin yapılacağı kaynakları düşürür” dedi ve bakanlığın faaliyetlerinden söz etti. Konferans, sırasıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, Ticaret Bakanlığı’nın ve TRACIT’ın sunumlarıyla devam etti. Konferans, Yasadışı Ticaretin Etkileri ve Çözüm Yolları Paneli ile sonlandı.