Ticaret Bakanlığı'ndan alışveriş sitelerindeki sahte yorumlara ceza!

Yayınlanma: 20.09.2023 - 11:50

Güncelleme: 20.09.2023 - 11:50

Ticaret Bakanlığı, alışveriş sitelerindeki yorumlara el attı.

Reklam Kurulu tarafından yılın ilk 9 ayında 1.346 dosya hakkında durdurma cezasıyla birlikte toplam 64.141.381 TL idari para cezası verildi.

Kurul tarafından dosya incelemeleri sonucunda elektronik ticaret sektörüne ilişkin düzenlemeler hayata geçirildi.

Buna göre, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini engelleyen, gerçeği yansıtmayan ya da varlığı ispatlanamayan sahte yorumlar ile tüketicilerin kandırılmasına neden olabilen uygulamaları yasakladığını, “haksız ticari uygulama kabul ettiğini” açıkladı.

Kararla birlikte mal ve hizmet satışında “sahte olumlu yorumlar, yüksek, yıldızlı puanlarla” ya da rakiplerin ürünlerini kötüleyen “olumsuz yorumlar, düşük puanlarla” tüketicinin satın alma kararını yönlendiren satıcılar ile bunlara yer veren e-ticaret platformlarının bu davranışları “haksız ticari uygulama” kabul edilerek cezalandırılacak. Bunlara reklam durdurma ile para cezası verilebilecek, erişim engeli getirilebilecek.

Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde: