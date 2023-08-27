Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı

Yayınlanma: 27.08.2023 - 10:03

Güncelleme: 27.08.2023 - 10:05

Ticaret Bakanlığı talimatıyla 81 ilde denetim gerçekleştirelecek.

Bakanlık, gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarıda bulundu. Gramaj, adet ve ambalaj değişiklikleriyle fiyat artışı yapan firmalar denetlenecek.

Satışa sunulan ürünlerin gramaj, adet ve ağırlık gibi ölçü birimlerinin azaltılmasına rağmen, ambalaj ve satış fiyatlarının değiştirilmemesi nedeniyle tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla ülke genelinde denetim gerçekleştirilecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde: