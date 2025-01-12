Ticaret Bakanlığı'ndan internet alışverişlerinde "cayma hakkı" iddialarına açıklama

Ticaret Bakanlığı, internet alışverişlerinde "cayma hakkı"nın kaldırıldığına yönelik haberleri yalanladı.

Ticaret Bakanlığı'ndan internet alışverişlerinde
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 12.01.2025 - 20:03

Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden yapılan belli alışverişlere ilişkin "cayma hakkı"nın kaldırıldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada cayma hakkında değişikliğe dair maddelerin uygulanması kararının 1 Ocak 2026'da yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Bakanlıktan söz konusu haberlere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Dönem dönem gündeme gelen 'internet üzerinden yapılan belli alışverişlere ilişkin cayma hakkı'nın kaldırıldığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu ürünlerde cayma hakkında değişikliğe dair maddelerin uygulanması kararı, 10 Ağustos 2024'te Resmi Gazete'de yayınlanan 'Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre 1 Ocak 2026'ya ertelenmiştir."

 


Etiketler: #Ticaret Bakanlığı

İlgili Haberler

İnternet alışverişlerinde 'dolandırıcılık' uyarısı

İnternet alışverişlerinde 'dolandırıcılık' uyarısı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler