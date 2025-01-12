Ticaret Bakanlığı'ndan internet alışverişlerinde "cayma hakkı" iddialarına açıklama
Ticaret Bakanlığı, internet alışverişlerinde "cayma hakkı"nın kaldırıldığına yönelik haberleri yalanladı.
Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden yapılan belli alışverişlere ilişkin "cayma hakkı"nın kaldırıldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada cayma hakkında değişikliğe dair maddelerin uygulanması kararının 1 Ocak 2026'da yürürlüğe gireceği ifade edildi.
Bakanlıktan söz konusu haberlere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Dönem dönem gündeme gelen 'internet üzerinden yapılan belli alışverişlere ilişkin cayma hakkı'nın kaldırıldığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu ürünlerde cayma hakkında değişikliğe dair maddelerin uygulanması kararı, 10 Ağustos 2024'te Resmi Gazete'de yayınlanan 'Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre 1 Ocak 2026'ya ertelenmiştir."
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Bu ürünler artık 'iade' edilemeyecek
- CHP’lilere ‘kızan’ başkandan tartışmalı karar!
- ‘Süper yetki’ geri geliyor
- İstanbul’da yaşam kalitesinin yüksek olduğu 10 semt
- Özel'den Erdoğan'a 'Kılıçdaroğlu' yanıtı
- AYM'deki davada kontenjana ilişkin madde iptal edildi
- Erkek taraftarlar, Şanlıurfalı kadın sporcuları darbetti
- AKP kongresi karıştı: 'Tek liste' gerginliği
- Sorular sızdı, sınavlar iptal edildi!
- İş insanı seyyar satıcıya çarpıp mesire alanına uçtu!