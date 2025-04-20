Ticaret Bakanlığı'ndan martta 617 firmaya 'izin belgesi'

Yayınlanma: 20.04.2025 - 09:23

Güncelleme: 20.04.2025 - 09:24

Bakanlığın mart ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

617 FİRMAYA DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ

Buna göre, geçen ay 617 firmaya dahilde işleme izin belgesi, 19 firmaya yurt içi satış ve teslim işleme izin belgesi verildi.

Firma talebine istinaden 14 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.