Ticaret Bakanlığı'ndan hayvansal içerikli ürünlere yeni düzenleme!

Yayınlanma: 09.04.2025 - 07:38

Güncelleme: 09.04.2025 - 07:44

"Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenleme ile tekstil ve ayakkabı gibi Ticaret Bakanlığı'nın sorumluluğundaki tüketici ürünlerinde hayvansal menşeli bir parça bulunması durumunda, bu parçanın hangi hayvandan elde edildiği bilgisinin tüketicilere açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmesi zorunlu hale getirildi.

Buna göre, piyasaya sunulan hayvansal içerikli ürünlerin hangi hayvandan elde edildiğine dair bilgi, ürünün etiketinde, ambalajında, üzerinde veya ürüne eşlik eden bir belgede yer alacak.

Uzaktan yapılan satışlarda ise; bu bilgi, ürünün özelliklerinin belirtildiği alanda tüketicilere sunulacak. Bilgilendirmenin, satın alma işleminden önce Türkçe, açık, okunabilir ve yanıltıcı olmayacak şekilde yapılması zorunlu kılındı.