Yayınlanma: 24.03.2025 - 10:40

Güncelleme: 24.03.2025 - 10:40

2025 yılı Ticaret Bakanlığı memur alımı başvuruları e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Bakanlık, bünyesinde görev yapmak üzere gümrük muhafaza memuru, muayene memuru, büro personeli, mühendis, gemi adamı ve destek personeli gibi çeşitli kadrolara personel alımı gerçekleştirecek. Peki, 2025 Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Ticaret Bakanlığı personel alımı nasıl yapılır, şartlar neler? İşte, ayrıntılar...

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular, 24 Mart-11 Nisan tarihleri arasında e-Devlet veya Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden dijital ortamda yapılabilecek.

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 24 Mart-11 Nisan tarihleri arasında e-Devlet veya Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden dijital ortamda yapılabilecek. Adaylar, yalnızca bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek ve alım sürecine dair tüm detaylara Ticaret Bakanlığı'nın resmi internet sitesi (www.ticaret.gov.tr) ile Kariyer Kapısı platformu üzerinden ulaşabilecek.

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI NELER?

Ticaret Bakanlığı personel alımı genel şartları belli oldu.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

b) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı olmamak,

d) Yurdun her yerinde ve her türlü iklim koşullarında görev yapmaya elverişli olmak,

e) Tercih edilecek pozisyon ve kadroya göre Güvenlik Soruşturması veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,

f) Tercih edilecek pozisyon ve kadroya göre Ek-1 ve Ek-2 listede özel şartlar başlığı altında yer alan nitelikleri taşıyor olmak.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Muayene memuru 200

Gümrük Muhafaza memuru 550

Büro Personeli 30

Mühendis 30

Gemi Adamı 20

Destek Personeli (şoför) 35

123 KADROLU PERSONEL

Tüketici Hakem Heyeti Raportörü 50

Anbar Memuru 30

Makinist 20

Kaptan 13

Satış Memuru 6

Veznedar 4