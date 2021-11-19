Ticaret Bakanlığı’nın bütçe görüşmesinde Erdoğan’ın açıklamalarına tepki
Ticaret Bakanlığı’nın bütçe görüşmesinde konuşan eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, TL’deki erimeye dikkat çekerek “Cebinde 190 milyar dolar olan Türkiye’deki bütün şirketleri satın alabilir” dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Ticaret Bakanlığı’nın bütçe görüşmesinde söz alan İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, 2001 krizinde Türk varlıklarının çok değer kaybettiğini, bunun da yabancılar için alım fırsatı olduğunu anımsattı. O dönemde özelleştirme de dâhil olmak üzere Türk varlıklarının yabancılara satıldığına işaret eden Durmuş, özellikle, bankacılık sektörünün yüzde 40’ına yakınının yabancıların eline geçtini söyledi. Yılmaz, şöyle devam etti: “Bugün geldiğimiz noktada, üç günde TL’nin değer kaybı yüzde 3’e yakın. Dolayısıyla Türk varlıkları kelepir hale geldi.”
‘KONUŞTUKÇA FAKİRLEŞTİRDİ’
CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısında konuşmaya başlarken, 10.30 TL olan doların, konuşma bittiğinde 10.56’ya çıktığına dikkat çekti. Erdoğan, konuştukça halkın fakirleştiğini belirten Bakırlıoğlu, şunları söyledi: “Bu bir saat içerisinde, 446 milyar dolar olan Türkiye’nin toplam dış borcu 115 milyar lira arttı. Bir saatte 180 milyar dolar olan kamunun dış borcu 36 milyar lira arttı. Özel sektörün 239.5 milyar dolar olan dış borcu 62 milyar lira arttı. Emeklilikte yaşa takılanların bir yıllık maliyeti kadar.” Ticaret Bakanı Mehmet Muş, milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, esnaf ve sanatkârlara ait tescil ve terkin işlemleri hakkında bilgi verdi. Muş, 31 Ekim itibarıyla 79 bin 372 firmanın terkin, 233 bin 451 firmanın ise tescil yaptırdığını söyledi.
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