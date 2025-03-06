ABD-Çin arasında savaş çanları çalıyor: Barışı arzulayanlar, savaşa hazır olmalı

Yayınlanma: 06.03.2025 - 10:51

Güncelleme: 06.03.2025 - 10:51

Dünya'nın en büyük iki ekonomisi arasında süregelen ticaret savaşında bir başka tırmanışa işaret eden Çin'in gümrük vergisi misillemesi tehdidinin ardından ABD, gerekirse Çin ile savaşa girmeye hazır olduğunu açıkladı.

Fox News'e konuşan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pekin'in “her türlü” savaşa hazır olduğunu söyleyen Çin'in Washington Büyükelçiliğine yanıt verdi.

Hegseth, “Biz hazırız. Barışı arzulayanlar savaşa hazırlıklı olmalıdır” dedi.

ABD'nin bu nedenle ordusunu yeniden inşa ettiğini ve “savaşçı ahlakında caydırıcılığı” yeniden tesis ettiğini belirten Hegseth, şunları söyledi:

“Çok farklı ideolojilere sahip güçlü, yükselen ülkelerin bulunduğu tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz. Savunma harcamalarını hızla arttırıyorlar, teknolojilerini modernize ediyorlar ve ABD'nin yerini almak istiyorlar.”

Hegseth, askeri gücü korumanın çatışmadan kaçınmanın anahtarı olduğunu savunarak, "Çinliler veya diğerleriyle savaşı caydırmak istiyorsak, güçlü olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çinli mevkidaşı Xi Jinping ile “harika bir ilişkisi” olduğunu ve mümkün olan her yerde işbirliği ve ortaklığın sürdürüleceğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Washington Büyükelçiliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltmesine ilişkin, "ister ticaret, ister gümrük vergisi savaşı olsun, sonuna kadar savaşmaya hazır" olduklarını açıklamıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien'in, Washington'un bu adımına ilişkin sözlerinin yeniden paylaşıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eğer ABD gerçekten fentanil sorununu çözmek istiyorsa o zaman yapılacak en doğru şey birbirlerine eşit davranarak Çin ile istişare etmektir. Eğer ABD'nin istediği şey savaşsa, ister gümrük vergisi savaşı, ister ticaret savaşı, isterse de başka bir savaş türü olsun, sonuna kadar savaşmaya hazırız."