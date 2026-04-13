Ticaret verilerinde makas açılıyor: Perakende uçtu, otomotiv çakıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerine göre, ticaret satış hacmi (2021=100) 2026 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,0 arttı.

Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımına ilişkin satış hacmi yüzde 1,5 azaldı. Toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,1 gerilerken, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 15,6 artış gösterdi.

AYLIK BAZDA SINIRLI GERİLEME

Şubat ayında ticaret satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı. Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin ticareti ile onarımına ilişkin satış hacmi bu dönemde yüzde 5,5 düşüş kaydetti.

Aynı ayda toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,2 artarken, perakende ticaret satış hacmi yüzde 0,2 azalış gösterdi.