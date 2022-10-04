Ticari alacak sigortasıyla ilgili yeni genel şartlar yürürlüğe girdi

04 Ekim 2022 Salı, 04:00

Özellikle ekonomik ve politik kriz dönemlerinde daha da önemli hale gelen ancak Türkiye’de 15-20 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen henüz emekleme dönemini yaşayan ticari alacak (kredi) sigortasıyla ilgili hazırlanan yeni “Genel Şartlar” 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girdi. 2009 tarihli “Kredi Sigortası Genel Şartları” ise yürürlükten kaldırıldı.

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) verilerine göre, 2021 yılını yüzde 38 artışla 366.8 milyon lira prim üretimiyle kapatan alacak sigortası, bu yılın ilk sekiz ayında ise enflasyonist ortamın da etkisiyle yüzde 68.2 yükselişle 414.1 milyon liraya ulaştı. Ayrıca son yıllarda özellikle KOBİ’ler için devreye alınan, geçen aylarda Türk Reasürans Özel Riskler Yönetim Merkezi’nin bünyesinde yeniden yapılandırılan devlet destekli alacak sigortası kapsamında ise prim üretimi geçen yıl yüzde 22.9 artışla 34.7 milyon lira, 2022’nin ilk sekiz ayında ise yüzde 31.7 artışla 29.4 milyon lira oldu.

Cumhuriyet’in konuyla ilgili sorunlarını yanıtlayan Allianz Trade Üst Yöneticisi Ahmet Ali Bugay, yeni genel şartların işbirliği içinde hazırlandığını anımsatarak düzenlemenin öne çıkan noktalarıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Yapılan düzenlemelerle öncelikli olarak ‘Ticari Alacak Sigortası Genel Şartları’ metninin daha yalın bir anlatımla revize edildiğini ve içerikteki tanımlamaların genişletildiğini söyleyebiliriz. Finans kurumlarının, özellikle de faktoring şirketlerinin sigortalı konumunda olabileceği modellere yönelik eklemeler öne çıkıyor. Olası anlaşmazlıkların önceden bertaraf edilmesi amacıyla bazı kritik noktalarda, ilgili yasalara direkt atıfta bulunulması da önemli güncellemeler arasında yer alıyor.”

SİGORTA TÜFE’DE ARTIŞ YÜZDE 176.4

TÜİK’in dün açıkladığı verilerine göre Sigorta TÜFE, Eylül 2022’de önceki aya (aylık) kıyasla yüzde 9.9, Aralık 2021’e (9 aylık) kıyasla yüzde 100.7, Eylül 2021’e (yıllık) kıyasla yüzde 174.4 arttı.

Bu kapsamda, aylık bazda konut sigortasında yüzde 0.4 düşüş, sağlık sigortası yüzde 0.9 ve ulaştırma sigortasında yüzde 10.9 artış oldu. İlk 9 ayda ise artışlar konutta yüzde 32.4, sağlıkta yüzde 11.5, ulaştırmada yüzde 114.4. Yıllık bazda ise artışlar konutta yüzde 34.1, sağlıkta yüzde 12 ve ulaştırmada yüzde 216 oldu.

"HUKUK SİGORTASI HAK ARAMANIN GÜVENCESİ"

Avukat Elvan Kılıç, 1995’ten bu yana mevzuatta olmasına rağmen uygulanamayan, son günlerde ise yeniden gündeme gelen “hukuk sigortası”yla ilgili değerlendirme yaparak “Bu sigorta hak arama özgürlüğünün güvencesi olacaktır” dedi.

Sistemin işlemesi için önerilerde de bulunan Elvan Kılıç şu çağrıyı yaptı: “Türkiye Barolar Birliği aracılığı ile koordinasyon ekipleri oluşturularak avukatlık ücretlerinin istatistiği çıkarılıp sigorta şirketleri ile paylaşılabilir. Böylece hukuk sigortası daha hızlı işlerlik kazanabilir.”

"VARLIKLARI KORUMAK İÇİN DAHA ÇOK ÇABA GEREKLİ"

Howden RE Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Uludağ, Covid-19’la arz-talep dengesinin bozulduğunu, Rusya-Ukrayna savaşıyla da özellikle petrol ve doğalgazda arza yönelik kaygıların arttığını hatırlatarak şöyle konuştu: “Kişi ve kurumların varlıklarını korumaları için daha fazla çaba sarf etmesi ve risk yönetimine daha fazla önem göstermesi gerekiyor. Risk yönetiminin en önemli unsurlarından bir tanesi devredilebilen riskler için sigorta seçeneğidir.”

Uludağ’a göre bu noktada doğru sigorta bedelleri göz ardı edilmemeli.

"HERKESİ, GELECEĞİ İÇİN BES’E DAVET EDİYORUZ"

Garanti BBVA Emeklilik’in, sektöründe 30. yılını kutladığı açıklandı.

Ulaştıkları noktayı değerlendiren Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, yaklaşık 2.4 milyon katılımcıyla bireysel emeklilik sisteminin (BES) önemli oyuncularından biri olarak hizmet verdiklerini, ayrıca 30 yılda 11 milyonu aşkın tüketiciye hayat sigortası yaptıklarını belirtti. Bu kapsamda özellikle BES’in önemini anımsatan Göçer, “18 yaş altı katılımcıların sisteme dahil olabilmesi, yüzde 30 devlet katkısı, BES’in hediye edilmesi uygulaması gibi birçok yenilik hayata geçti. Bu nedenle henüz BES yaptırmamış herkesi sisteme dahil olmaya ve geleceği için şimdiden harekete geçmeye davet ediyoruz” dedi.

SEKTÖRDEN KISA KISA

- Bülent Karan’ın, Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu Müdürü olarak atandığı açıklandı. İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol Mühendisliği mezunu olan Karan, Halk Sigorta genel müdürlüğü de yapmıştı.

- Vienna Insurance Group (VIG) tarafından kısa süre önce alınan Aegon Hayat ve Emeklilik’in adının Viennalife Emeklilik ve Hayat olarak değiştirildiği açıklandı.

- Anadolu Sigorta Miltaş Tenis Turnuvası bu yıl 6-16 Ekim arasında yapılacak. Turnuva için son başvuru tarihi 4 Ekim.