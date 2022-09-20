Yüksek enflasyon, oto sigortalarında tazminat ödemelerini de büyütüyor

20 Eylül 2022 Salı, 04:00

Türkiye’deki yüksek enflasyonist ortam ve özellikle döviz kaynaklı maliyet artışlarının sigorta pazarında en çok etkilediği branşların başında oto sigortaları geliyor. TSB’nin “Motorlu Taşıtlar Sigorta İstatistikleri” kapsamında açıkladığı veriler de bunu dikkat çekici şekilde ortaya koyuyor.

- Zorunlu trafik: Yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemi kıyasla “ödenen tazminat” yüzde 95.6 artışla 10.1 milyar lira, “ödenen dosya sayısı” yüzde 30.4 artışla 1 milyon 98 bin 94 adet oldu. Buna göre dosya başına ortalama ödeme yüzde 50 artışla 6 bin 158 liradan 9 bin 236 liraya yükseldi. Taşıt türü açısından ise en çok ödeme yüzde 97.6 artışla 5.5 milyar liraya ulaşan “otomobil” için yapıldı. Burada dosya sayısı yüzde 31.1 artışla 627 bin 963 adet, ortalama ödeme yüzde 50.7 artışla 8 bin 781 lira oldu. Yine “taksi” için ödeme yüzde 137.2 artışla 216.6 milyon lira, dosya sayısı yüzde 44 artışla 23 bin 798 adet ve ortalama ödeme yüzde 64.7 artışla 9 bin 100 liraya çıktı. Ayrıca “kamyonet” için ödeme yüzde 93.2 artışla 2.3 milyar lira, dosya sayısı yüzde 30.4 artışla 232 bin 24 adet ve ortalama ödeme yüzde 48.1 artışla 9 bin 833 lira oldu.

- Kasko: Yine yılın ilk altı ayında “ödenen tazminat” yüzde 116.9 artışla 8 milyar lira, “ödenen dosya sayısı” yüzde 21.5 artışla 846 bin 852 adet oldu. Dosya başına ortalama ödeme ise yüzde 78.6 artışla 5 bin 318 liradan 9 bin 496 liraya yükseldi. Taşıt türü açısından ise en çok ödeme yüzde 118.1 artışla 5.6 milyar liraya ulaşan “otomobil” için yapıldı. Burada dosya sayısı yüzde 25 artışla 609 bin 70 adet, ortalama ödeme yüzde 74.5 artışla 9 bin 151 lira oldu. Yine “taksi” için ödeme yüzde 182 artışla 22.9 milyon lira, dosya sayısı yüzde 44.8 artışla 3 bin 329 adet ve ortalama ödeme yüzde 94.8 artışla 6 bin 883 liraya çıktı. Ayrıca “kamyonet” için ödeme yüzde 108.5 artışla 957.1 milyon lira, dosya sayısı yüzde 17.4 artışla 140 bin 364 adet ve ortalama ödeme yüzde 77.5 artışla 6 bin 819 lira oldu.

‘YEŞİL KART’LARDA 4 BİN 313 AVRO

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu’na göre, yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla “yeşil kart” kapsamındaki toplam hasar ödemeleri yüzde 9.5 artışla 11.4 milyon Avro’ya yaklaştı. Toplam dosya sayısı yüzde 0.8 artışla 2 bin 640 adet, dosya başına ortalama ödeme yüzde 8.6 artışla 4 bin 313 Avro oldu.

"MEMNUNİYETİ ARTIRACAK ÇÖZÜMLER ARTIK DAHA ÖNEMLİ"

MAPFRE Sigorta’nın, “Kırmızı Buluşmalar” etkinliğinde münhasır iş ortaklarıyla bir araya geldiği ve geleceğe ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu açıklandı.

MAPFRE Sigorta Genel Müdürü Stefan Jensen, “Yükselen enflasyon ve tedarik zincirinde daralmalarla beraber bazı işkollarında artan rekabet nedeniyle oluşan maliyet artışı maalesef devam ediyor. Böyle dönemlerde mevcut müşterilerimizi korumak, onların memnuniyetini artıracak çözümler geliştirmek daha da önemli hale geliyor. En kaliteli hizmet önceliğimiz” dedi.

"COVID-19 SALGINIYLA İŞ YAPIŞ BİÇİMLERİ KÖKTEN DEĞIŞTİ"

Groupama Sigorta’nın, yönetim ofisini hibrit çalışma modelinin gerekliliklerine uygun olarak yenilediği ve bu yeni dijital deneyime “GO” adını verdiği açıklandı. Buna göre oyundan telefon odalarına kadar birçok yenilik yapılan GO’da masalar, toplantı odaları gibi alanlar aplikasyon aracılığıyla rezerve edilebiliyor.

Küresel Covid-19 salgınıyla iş yapış biçiminin kökten değiştiğini anımsatan Groupama Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Özge Yılmazyavuz şuna vurgu yaptı: “Eğlenceli ve konforlu bir çalışma deneyimi sunuyoruz.”

‘MODÜLER’ KASKO, KONUT VE KOBİ’DE YAYGINLAŞTI

Generali Sigorta Üst Yöneticisi Sylvain Ducros, kendi verilerine göre “modüler sigorta”ya olan talebin ilk sekiz ayda yüzde 25 arttığını belirtti.

Bu sigortaların, son dönemde kasko, konut ve KOBİ’ler özelinde en çok tercih edilen ürün çeşitlerinden biri olduğunu belirten Ducros şöyle devam etti: “Modüler sigorta her bütçeye ve ihtiyaca göre tamamen isteğe bağlı olarak özelleştirilebilen sigorta ürünleri. Bu, sigortalıya birçok noktada avantaj sağlıyor. Diğer bir deyişle, ihtiyaç dışı teminatlar nedeni ile yüksek fiyatlı poliçeler yerine, hem esnek hem her bütçeye uygun ekonomik çözümler sunuyor. Artık daha bilinçli, eğitimli ve yalnızca ihtiyacı olana odaklanan bir tüketici olgusu ile karşı karşıyayız.”

SEKTÖRDEN KISA KISA

- Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, bu yıl ikinci kuruluş yıllarını kutladıklarını ifade ederek “Türkiye’de 12.7 milyon sigortalının hayatlarına dokunmaya, her an yanlarında olmaya devam ediyoruz” dedi.

- AgeSA Genel Müdür Yardımcısı Berkant Dişcigil, 19’uncusu düzenlenen Stevie International Business Awards’ta altın madalya alarak “Yılın En İyi Sigorta Şirketi” seçildiklerini, toplamda üç ödül aldıklarını açıkladı.

- Gallagher’in, Türkiye’deki brokerlik pazarında kendi adıyla hizmet vermeye başladığı açıklandı. Şirket Ağustos 2021’de Brokers’ House’un çoğunluk hisselerini almıştı. Mevcut yönetim görevini sürdürecek.

- Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, 18 yaş düzenlemesiyle aileler için çocukların geleceğini planlamanın daha kolaylaştığını belirtti. Sincek ayrıca, “Erken BES” paketinde özel avantajlar olduğunu belirtti.

- Sigortambir Genel Müdürü Kürşat Köz, güncel DASK verilerine dikkat çekerek şu vurguyu yaptı: “Sigorta bilincimiz halen çok düşük, konut sahibi her vatandaşımız, zorunlu deprem sigortasını yaptırmalı.”