TİHCAD Ege Şubesi İzmir’de açıldı

Yayınlanma: 30.09.2023 - 16:32

Güncelleme: 30.09.2023 - 16:32

Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Derneği, (TİHCAD) ilk şubesini Ege Bölgesi’nde açtı. İzmir’de faaliyete geçen TİHCAD Ege Şubesi açılış törenine TİHCAD Başkanı Ergin Aydın ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin yanı sıra bölgeden ihracatçı firmalar ve sektörel sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

“EGE’NİN İHRACAT HACMİNİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ”

Açılış töreninde TİHCAD Ege Şubesi temsilcisi Aysun Adsoy Yıldız, TİHCAD hakkında katılımcılara sunum yaparken, derneğin Ege Şubesi ile yapmayı planladığı etkinlik ve faaliyetler hakkında davetlilere bilgi verdi. TİHCAD Başkanı Ergin Aydın, derneğin kurulduğu günden itibaren tekstil sektöründe sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek, ihracata ivme kazandırmak, çalışanların mesleki anlamda gelişmesine katkı sağlamak için çalıştığını vurguladı. Aydın “Dernek olarak ilk şubemizi Ege Bölgesi’nde açmamızın birçok nedeni var. İzmir ihracatta coğrafi konumu ve üretim gücüyle önemli bir noktada. Bölgede üretim yapan ihracatçı firmalar Türkiye ihracatında önemli bir paya sahip. Ege Bölgesi’ndeki hazır giyim ve konfeksiyon üreticileri 2023 Ocak-Ağustos ayları arasında 939 milyon 740 bin dolar, tekstil ve ham maddeleri kategorisinde 235 milyon 486 bin dolar Türkiye ihracatına katkıda bulundular. Bizim burada şube açma amaçlarımızdan biri, bu ihracat başarısına katkı sağlamak” dedi. Yabancı yatırımcıların zaman zaman TİHCAD’dan yönlendirme istediğini de belirten Aydın, “Almanya başta olmak üzere fabrika kurmak ve üretim yapmak için danışan firmalar oluyor. Daha önce bir Alman firmasını İzmir’e yönlendirdik. Seferihisar bölgesini yatırım için uygun gördüler. Ege Bölgesi’ne yatırımcı çekmek için de katkı sağlamaya çalışacağız” sözleriyle İzmir’de şube açmalarının amacını özetledi.

“TİHCAD EGELİ İHRACATÇIYA AMERİKA PAZARINDA YENİ KAPILAR AÇACAK”

Amerika’ya ihracatı artırmak amacıyla Los Angles’te showroom açtıklarının bilgisini veren Ergin Aydın, “Ege Bölgesi’nin tekstil ihracatı hedefi 2023 yılında 1.6 milyar dolar. TİHCAD Ege’nin tekstil, hazır giyim kalemlerinde ihracatını artırmak için çalışacak. Sektörümüzün Amerika pazarından aldığı payı artırabilmek için bir süredir araştırma içindeydik. TİHCAD’ın girişimleriyle üyemiz olan hazır giyimcilerden oluşan bir grupla bu yaz Los Angles’te Fashion Distcrict’de 210 metrekare bir alan kiraladık. Amerika pazarını uzaktan kovalamak yerine orada sektörün kalbinde olmanın doğru olacağını düşündük. Bu showroom’da dokuma, örme, triko, denim ihracatçısı olan firmalar birbirini tamamlayan bir koleksiyon oluşturarak mağaza konseptiyle ürünlerimizi sergileyeceğiz. Eylül ayında Los Angles mağazamızı da açtık. Ekim ayı itibariyle tam anlamıyla faaliyete geçmiş olacak. ABD’li alım heyetlerini burada ağırlayarak koleksiyonlarımızı, fiziki numunelerle ya da VR gözlük aracılığıyla dijital olarak tanıtmayı hedefliyoruz. ABD'ye Türkiye'den 1 milyar dolar civarında ihracat yapılıyor. Bu miktarı bana göre çok kısa sürede 3-5 milyar dolara gelebilecek potansiyele sahibiz” sözleriyle Amerika pazarına yönelik çalışmalarını özetledi.

“HEDEF İZMİR’DEN GELİNLİK İHRACATINI ARTIRMAK”

TİHCAD Başkanı Aydın “Amerika pazarında koleksiyonlarımızı sunarken buradan gelinlikçilerin de koleksiyonlarını sergilemek istiyoruz. Biliyoruz ki Türkiye’nin gelinlik üretiminin yüzde 70’ine yakını burada üretiliyor. İzmir’den 40 ülkeye gelinlik ihracatı yapılırken dünya gelinlik sektöründen aldığımız pay sadece sadece yüzde 4. Gelinlik ve abiye üreticilerinin aramıza katılmasından büyük memnuniyet duyacağız. İzmirli üreticilerin tasarım ve üretim gücüyle dünyadan aldığımız payı artırmak için el birliği ile çalışacağız” diye konuştu.

RUSLARDAN EV TEKSTİL ÜRÜNLERİNE TALEP VAR

TiHCAD Başkanı Ergin Aydın, bir yandan da Rusya pazarına yönelik ihracatı artırmak için çalıştıklarını vurguladı. Geçtiğimiz haftalarda St. Petersburg’a Rusya’dan gelen talep üzerine bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Aydın, yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını belirtti. Aydın “Rusya’dan TİHCAD olarak davet aldık. Rusya pazarına yönelik de çalışmalarımız sürüyor. Şu anda Rusya’da ciddi tekstil ihtiyacı bulunuyor. Amerika’daki yapılanmanın bir benzerini Rusya’da yapmak için çalışıyoruz. Çok yakında St. Peterburg’da yine üretici ve ihracatçı firmaların katılımıyla mağaza açmaya hazırlanıyoruz. Görüşmeler sırasında ev tekstil ürünlerine talep olduğu belirtildi. Ege Bölgesi ev tekstili konusunda çok önemli üreticilere sahip Rusya’dan gelen talepleri bölgedeki ev tekstili üreticilerine yönlendireceğiz” dedi.

ALMAN TEKSTİL VE MARKALAR BİRLİĞİ İLE İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

TİHCAD Başkanı Aydın, Alman Tekstil ve Markalar Birliği (DTB, Dialog Textile Bekleidung) ile öğrenci değişimi ve düzenli seminerler düzenlemek üzere protokol imzaladıklarını belirtti. Alman Tekstil ve Markalar Birliği ile İzmir’de seminerler düzenleyerek, öğrenci değişimi programlarını faaliyete geçirmeyi hedeflediklerini de vurguladı.



