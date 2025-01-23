TikTok’un sahibi ByteDance, yapay zekâ için büyük bir hamleye hazırlanıyor

Yayınlanma: 23.01.2025 - 13:36

Güncelleme: 23.01.2025 - 13:36

TikTok'un sahibi Çinli teknoloji devi ByteDance, 2025 yılı için yapay zekâya odaklanan 20 milyar dolarlık (150 milyar yuan) sermaye harcaması planladığını açıkladı. Bu yatırım, şirketin yapay zekâ altyapısını ve uluslararası veri merkezlerini geliştirme hedeflerinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

YAPAY ZEKÂ İÇİN BÜYÜK YATIRIM

Konuya yakın kaynaklara göre, ByteDance’in sermaye harcamalarının önemli bir kısmı yapay zekâ altyapısına ayrılacak. Şirket, bütçenin yaklaşık yarısını yurt dışındaki veri merkezleri ve ağ ekipmanlarının geliştirilmesi için harcamayı planlıyor.

YATIRIMDAN EN ÇOK FAYDALANACAK ŞİRKETLER

Bu dev yatırımın, başta Huawei Technologies, Cambricon Technologies ve ABD merkezli Nvidia gibi yapay zekâ donanım ve yazılım sağlayıcıları olmak üzere birçok şirketi olumlu etkilemesi bekleniyor. Ancak ByteDance, Huawei, Cambricon ve Nvidia, bu konuda gelen sorulara henüz yanıt vermedi.

TİKTOK VE ABD’DEKİ BELİRSİZLİKLER

ByteDance’in bu büyük yatırımı, TikTok’un ABD'deki geleceğiyle ilgili belirsizliklerin devam ettiği bir döneme denk geliyor. ABD Başkanı Donald Trump, TikTok’a yönelik yasağın yürürlüğe girmesini 75 gün erteleyen bir başkanlık kararnamesini geçtiğimiz günlerde imzaladı.