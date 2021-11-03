Tiktok'un sahibinden bir istifa daha
Tiktok'un sahibi ByteDance'ın kurucusu Zhang Yiming, Mayıs ayında CEO'luktan istifa etmesinin ardından yönetim kurulu başkanlığından da çekildi.
Konuya yakın bir kaynağın Reuters'a yaptığı açıklamaya göre, yeni CEO Liang Rubo, yatırımcı şirketler General Atlantic, Sequoia Capital, Coatue Management ve Susquehanna International Group'un temsilcilerini de içeren beş kişilik yönetim kurulunda başkanlığını devraldı.
Zhang'ın başkanlıktan ne zaman istifa ettiği ve yüzde 50'nin üzerinde olan oy hakkında değişiklik olup olmadığı belli değil.
SORULARA YANIT VERMEDİ
ByteDance, Mayıs ayında Zhang'ın yıl sonunda "kilit strateji" pozisyonuna geçeceğini açıklamıştı. Kaynak bu planın değişmediğini söyledi. ByteDance sorulara yanıt vermedi.
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