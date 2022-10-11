TİM Başkanı Mustafa Gültepe, her ay farklı bir ülkeyle görüşeceklerini söyledi: ‘Yeni pazarlar bulmalıyız’
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye ihracatçılarının yeni pazarlara ihtiyacı olduğunu belirtti.
Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından düzenlenen “Doku Kumaş Tasarım Yarışması”nın finali Gaziantep Zeugma Antik Kenti’nde özel bir törenle yapıldı. Finalde “dokuma”, “örme” ve “baskı” kategorilerinden toplam 30 yarışmacının kumaş tasarımlarından üretilen 60 parçalık kreasyon da sergilendi. Yarışmada bu yıl ilk kez Sürdürülebilirlik Kategorisi’nde ödül verildi.
Ödül töreninde konuşan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Bu yarışmanın kaybedeni yok, kazananı çok. Sektör kazandı, genç yarışmacı arkadaşlarımız kazandı, insanlık kazandı. Biz bu şekilde ülkemizi kendi sektörümüzde bir yerlere taşıyacağımıza inanıyoruz” dedi.
AVRUPA’DA RESESYON
Etkinliğe katılan isimlerden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise TİM olarak ülkenin her yerinde bu gibi etkinliklerini desteklediklerini söyledi. Ayrıca gazetecilerle sohbetinde Türkiye ihracatçılarının yeni pazarlara ihtiyacı olduğunu belirten Mustafa Gültepe, “2023 yılında her ay bir yakın bir uzak pazara heyet göndereceğiz. Uzun vadeli ihracat hedeflerimizde 500 milyar doları yakalayacaksak uzak pazarlarla yakınlaşmalıyız. Avrupa’da resesyon malum, daha fazla büyüyemeyiz, mevcudu korusak yeter” dedi.
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