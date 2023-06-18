TİM'den ‘asgari ücret’ tahmini: 10 bin 500 ila 11 bin 500 TL arasında bir rakam öngörülüyor

Yayınlanma: 18.06.2023 - 11:08

Güncelleme: 18.06.2023 - 11:08

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe faiz ve asgari ücret konularında değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomim'e konuşan Gültepe, "Avrupalı alıcı, biz yüzde 10’a kadar pahalı olsak tercihini bizden yana kullanır. Ancak şu anda sektörüne göre yüzde 20 ila 40 daha pahalıyız. Bu sorunu gerek enerji, kur ve diğer girdilerimizin çözülmesiyle rahatlıkla aşarız” ifadelerini kullandı.

Vize sorununun ihracatı etkileyeceğini de belirten Gültepe, ihracatçıların yeşil pasaportlarının önemine dikkat çekti. Gültepe, yeşil pasaportun ihtiyacı olan meslek gruplarına verilmesinin önemine dikkat çekerek, her meslek grubunun ‘onlar da var bizde de olsun’ yaklaşımının yanlış olduğunu kaydetti.

“KİMDE PARA VAR Kİ BİZE GETİRSİN”

Yeni ekonomi yönetiminin alacağı kararları heyecanla beklediklerini dile getiren Gültepe, “Mehmet Şimşek bakanımızın programını açıklamasını bekliyoruz. Bu strateji ve taktik. Faize yüzde 15’leri görürüz diye düşünüyorum. Açıkçası bahsedildiği gibi faizde büyük bir hareket beklemiyorum. Bünyeyi sarsmadan yol alacaklardır. Bir de kimde para var ki bize getirsin. ABD’de yüzde 5’i aşan faizlerden bahsediyoruz” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Gültepe, “asgari ücret 500 dolar” söylemlerine de, “Bence dolar üzerinden konuşmak hatalı olur. Kur artarsa ne olacak. 10 bin 500 TL ila 11 bin 500 TL arasında bir rakam açıklanacağı öngörülüyor” değerlendirmesiyle cevap verdi.