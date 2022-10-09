TIR kuyruğu 37 kilometreyi buldu: 'İnsanlıktan çıktık'
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu 37 kilometreyi aştı. Bulgaristan’a açılan Edirne'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda tır kuyruğunun 37 kilometreye ulaşması nedeniyle yaklaşık 4 gündür sırada bekleyen tır sürücüleri, “İnsanlıktan çıktık, tuvaletimizi bile yapamıyoruz” dedi.
İhracat yüklerini teslim edecekleri Avrupa ülkelerine doğru yola çıkan tır sürücüleri, Edirne’de bulunan Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapılarında günlerdir sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda tır kuyruğu 37 kilometreye ulaşırken, Kapıkule Sınır Kapısı’nda da yaklaşık 4 bin tır işlemlerinin yapılması için sıra bekliyor.
Bulgaristan gümrüklerinin yetersiz çalışması ve yoğunluğa karşılık verememesi nedeniyle çaresizce günlerdir sırada bekleyen tır sürücüleri, gece gündüz yollarda beklerken zor anlar yaşadıklarını dile getirdi. Yol boyunca tuvalet ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiklerini belirterek, ‘İnsanlıktan çıktık’ diyen sürücüler, insanlığa yakışmayacak şekilde ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını söyledi.
'SIRAYA GİRDİK, SIRA İLERLEMİYOR'
İstanbul’dan Polonya’ya yük götüren Mustafa Dönmez, 37 kilometreden sıraya girdiğini belirterek, “Geceleri uyuyamıyoruz. Uyuduğumuz zaman sıra kaçıyor, ilerleyemiyoruz. Burada 50 saatten fazla sıra bekliyoruz. 37 kilometreden sıraya girdik, sıra ilerlemiyor. Bulgaristan tarafı yavaş işliyor, ondan dolayı da sıra oluyor” dedi.
'TUVALET İHTİYACIMIZI KARŞILAYAMIYORUZ'
Manisa’dan Romanya’ya gittiğini söyleyen Batuhan Özkan, dün sabah 53 kilometreden sıraya girdiğini ifade etti. Özkan, “Dün sabah 53 kilometreden sıraya girdik. Sıra çok, tahminimce 2 gün daha burada sırada bekleyeceğiz. Bu sıraların nedeni, hepimizin ortak derdi Bulgaristan. Bulgaristan çalışmıyor, gümrük çalışmıyor. Aracımızı yeri geliyor 2 gün hiç ilerletmiyoruz. Toplam Bulgaristan’ı da geçmemiz 5 günü buluyor. Burası şu anda Hamzabeyli, Kapıkule'de ise meslektaşlarımız parka girmek için 100 saat, 140 saat sıra bekliyor. Tuvalet ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. İhtiyaçlarımızı sıraya girmeden karşılamaya çalışıyoruz. Yetkililer sesimizi duysun” şeklinde konuştu.
Video Haberler
- Tekstil atıklarını geri dönüştürerek ihracat yapıyor
- Noel Baba Kuş Cenneti, flamingoların evi oldu
- Karadağ'ın fotoğraf sergisi Folkart'ta açıldı
- 'İklim Atölyeleri' ile geleceği kurtaracak
- Otomobile çarpan hafif ticari araç fırın girdi
- Oyunculuk hayali için 12 ameliyat geçirdi
- 50 bin TL'lik altını sahibine teslim etti
- Şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar
- Bu kürek çok akıllı
- Esnafın heimlich müdahalesi hayat kurtardı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sadece izlemiyor, aynı zamanda...
- Seçim güvenliği için alarm zilleri
- CHP'den Süleyman Soylu'ya sert tepki
- Eşi ile çocuğunu öldürdü, intihar etti
- MHP'lilerden festivalde 'sahne' baskını
- Putin her an harekete geçebilir
- AKP'li isimden partisine 'başörtüsü' uyarısı
- Hem yazara hem okura saygısızlık!
- Konyaspor, 1 puanı 90+6'da aldı!
- İkinci el araç alacaklar dikkat!