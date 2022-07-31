CHP'li Uğur Bayraktutan'dan, Sarp Sınırı'ndaki TIR kuyruğuna tepki: 'Duvardan ses var, yetkililerden ses yok'

31 Temmuz 2022 Pazar, 21:05

Türkiye Gürcistan sınırında bulunan Sarp Sınır Kapısı’nda kilometrelerce kuyruk oluştu. Sınır Kapısı’nda başlayan kuyruk Artvin’in Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçelerine kadar uzandı. CHP Artvin Milletvekili ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Uğur Bayraktutan bu durumu videoya çekerek tepki gösterdi.

"DUVARDAN SES VAR, YETKİLİLERDEN SES YOK"

Bayraktutan’ın açıklaması şöyle:

“Arkadaki TIR’lardan da görüldüğü gibi Sarp sınır kapısındaki kilometrelerce uzunluğundaki kuyruk Arhavi ilçe sınırına kadar dayanmış vaziyette. Bu konuda TBMM’de basın toplantılarıyla, ilgili bakanlıkla, Gürcistan nezdinde, bizim nezdimizde yaptığımız bütün girişimler sonuçsuz kalmıştır. Duvardan ses var, yetkililerden ses yok.

"BU GİDİŞATIN BİR AN ÖNCE DURMASI GEREKİYOR"

Bakın TIR şoförleri burada günlerdir bekliyorlar yazık değil mi bunlara? Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz ölümler oldu kalp krizi geçirerek tırın içerisinde ölenler, taş yuvarlanması heyelan sonucu ölenler oldu. Bu gidişatın bir an önce durması gerekiyor. Yöre milletvekili olarak merak ediyorum; yetkililerin buna dikkat çekmesi için ne yapmamız gerekiyor? Herkesin dikkatini buraya çekmesini istiyorum. Yazık.”