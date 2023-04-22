TKYD'den afet yönetimi açıklaması

Yayınlanma: 22.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.04.2023 - 03:00

6 Şubat tarihli deprem felaketi sonrası ciddi bir koordinasyon eksikliği yaşandığına atıf yapan Saka bu konuda şuna dikkat çekti:



“Kurumsal yönetim afetlerden etkilenmiş olan toplulukların ihtiyaçlarının en akılcı yol ve yöntemlerle karşılanması sağlar. Hayatın bir an önce normale döndürülmesi, muhtemel afetlerle baş edebilme imkânlarının geliştirilmesi ve en az zarar görmelerini sağlayacak daha güvenli yaşam çevresi oluşturulması için yapılması gereken yasal, kurumsal, fiziksel, sosyal ve ekonomik faaliyetlerin tümünü kapsayan önemli yaklaşımdır.”