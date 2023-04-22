TKYD'den afet yönetimi açıklaması

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, Türkiye’de deprem, sel, yangın gibi doğal afet risklerinin azaltılmasının ilgili kurum ve kuruluşların oluşturacakları etkin ve kurumsal afet yönetimi ile mümkün olabileceğini vurguladı.

Cumhuriyet
Yayınlanma: 22.04.2023 - 03:00
TKYD'den afet yönetimi açıklaması
Abone Ol google-news

6 Şubat tarihli deprem felaketi sonrası ciddi bir koordinasyon eksikliği yaşandığına atıf yapan Saka bu konuda şuna dikkat çekti:

“Kurumsal yönetim afetlerden etkilenmiş olan toplulukların ihtiyaçlarının en akılcı yol ve yöntemlerle karşılanması sağlar. Hayatın bir an önce normale döndürülmesi, muhtemel afetlerle baş edebilme imkânlarının geliştirilmesi ve en az zarar görmelerini sağlayacak daha güvenli yaşam çevresi oluşturulması için yapılması gereken yasal, kurumsal, fiziksel, sosyal ve ekonomik faaliyetlerin tümünü kapsayan önemli yaklaşımdır.” 


Tamer Saka afet afet bölgesi

İlgili Haberler

Dünya genelinde sigortasız doğal afetlerin büyüklüğü 159 milyar dolar: ‘Afet açığı’ büyük

Dünya genelinde sigortasız doğal afetlerin büyüklüğü 159 milyar dolar: ‘Afet açığı’ büyük
Sivil Toplum Kuruluşları'ndan afete dirençli kentler için güneş enerjisi önerisi

Sivil Toplum Kuruluşları'ndan afete dirençli kentler için güneş enerjisi önerisi
Büyük yıkım ve afet yönetimi - Dr. Bülent BÜBER

Büyük yıkım ve afet yönetimi - Dr. Bülent BÜBER

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler