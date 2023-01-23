TL eriyor, yeni banknot basılması gündemde, iktidar memnun

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 06:43

Yüksek enflasyonla birlikte paranın alım gücündeki erime sürüyor. Türkiye’de tedavüldeki en büyük para olan 200 TL’nin dolar karşılığı ilk çıktığı gün 129 dolar iken bugün 10.5 dolara kadar geriledi. 200 TL’nin yerine daha büyük bir banknot basılması ise bir süredir gündemde. En büyük kupürlü banknotun para arzı içindeki payının yüzde 50’yi geçmesi halinde daha büyük bir banknot çıkarılması gerektiği görüşü nedeniyle ortaya atılan 500 TL’lik banknot için hazırlık yapıldığı iddiası geçen yılsonlarında eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu ortaya atmıştı. Ekonomi yönetimi bu yöndeki iddiaları reddetmişti.

Ancak bu kez iddialar beklentiye dönüştü. Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından “Artık 500 ve 1000 TL’lik banknotların çıkması lazım. Türk Lirası’nın alım gücü kalmadı” dedi. Banknot çıkarmanın alım gücü sorununu çözeceği yorumlamaları üzerine bir paylaşım daha yapan Demirtaş, bunun olmayacağını belirterek, “Yeni banknot çıkması gerek dememin tek nedeni var: 200 TL bile market alışverişine yetmiyor” diye konuştu.

Demirtaş’ın paylaşımı sosyal medyayı ikiye bölerken bu iddiaları gündeme getiren ilk isim olan Şenol Babuşçu ile konuştuk. Reel piyasalarda böyle bir ihtiyaç olduğunu savunan Babuşçu, “Büyük banknot olduğu için enflasyon olmaz. Enflasyon olduğu için büyük banknot olur. Merkez Bankası hazırlıklarını tamamladı. Seçimden sonra bu uygulamayı göreceğimizi düşünüyorum” dedi.

"TL DEĞERLENİRSE İŞSİZLİK ARTAR"

İhracatçıların kur baskısı sürerken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir televizyon programında TL’nin değeri üzerine tartışmaları değerlendirdi. Nebati, şunları söyledi: “TL çok değerlenirse Türkiye’de üretim yapmanıza ihtiyaç kalmaz çünkü paranız çok değerli getirir, satarsınız. Sanayii yavaşlatır durdurur ve zaman içerisinde işsizlik gibi bir sonucu ortaya çıkarır. Türk Lirası’nı çok değersiz hale getirirseniz ise bunun tam tersi olur” ifadelerini kullandı.