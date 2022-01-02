TL'nin değer kaybı kredi faizlerini vurdu

02 Ocak 2022 Pazar, 11:20

Piyasa faizleri zararı Hazine tarafından üstlenilen kamu bankaları haricinde benzer şekilde yukarı yönlü bir seyir izliyor. Erdoğan'ın yatırım için düşük faiz istekliliğine rağmen ticari kredi faizlerinde özellikle son haftada belirgin artışlar yaşanıyor.

Bankaların TL mevduat için uyguladıkları faiz oranı 24 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 177 baz puan artışla yüzde 17,09 olurken dolar mevduat faizi 7 baz puan artışla yüzde 0,65 ve Euro mevduat faizi 3 baz puan artışla yüzde 0,24 oldu.

FAİZLER ARTTI

TL bazlı ticari kredilerin faiz oranı ise aynı haftada bir önceki haftaya göre 265 baz puan artışla yüzde 23,56 oldu. TL bazlı konut kredi faizleri 32 baz puan artışla yüzde 17,59; taşıt kredi faizleri 272 baz puan artışla yüzde 26,36 ve ihtiyaç kredi faizleri 303 baz puan artışla yüzde 28,21 olarak gerçekleşti.

Dolar bazlı ticari kredilerin faiz oranı aynı haftada 149 baz puan artışla yüzde 5,75 olurken, Euro bazlı ticari kredilerin faiz oranı 18 baz puan azalışla yüzde 3,51 oldu.

TL FAİZLERİNDE YUKARI YÖNLÜ HAREKETLİLİK

2018 Ağustos ayı sonrasında hızla tırmanışa geçen kredi ve mevduat faizleri 2019 Temmuz ayından itibaren TCMB’nin faiz indirimleriyle beraber düşüş trendine girmiştir. Covid-19 tedbirleri kapsamında başlatılan genişleyici politikalar yeni normale dönüşle beraber kademeli olarak sıkılaştırılmaya başlanmış ve TL faizlerde yukarı yönlü bir hareket olmuştur. TCMB, kurdan gelen baskıları hafifletmek ve ekonomi üzerinde döviz kurunun yarattığı daraltıcı etkiyi azaltmak amacı ile gösterge faizini artırmaktadır.

TL'NİN DEĞER KAYBI YÜZDE 44

2021 yılının son haftasını 13 seviyelerinde tamamlayan dolar kuruyla birlikte, TL'nin kaybı yüzde 44 seviyesine ulaştı. Böylece yıl içinde yüzde 60'a yaklaşan değer kaybı bir miktar telafi edilmiş olsa da TL yılı büyük kayıplarla kapatmış oldu.