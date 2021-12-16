TL'nin kader günü: Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

16 Aralık 2021 Perşembe, 00:00

Türk lirası, döviz kuru karşısında günden güne değer kaybetmeye devam ederken; tüm dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gerçekleştireceği yılın son Para Politikası Kurulu'na çevrildi.

Karar, yurt dışı piyasaları tarafından da yakından takip edilirken, ekonomistler faiz kararı öncesi tahminler yaptı. TCMB, Kasım ayındaki PPK toplantısında politika faizini 100 baz puan indirilerek yüzde 16'dan yüzde 15 seviyesine çekilmişti.

Merkez Bankası'nın yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında enflasyondaki yükselişe ve TL'deki sert değer kaybına rağmen politika faizini 100 baz puan indirmesi bekleniyor.

Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı 16 Aralık Perşembe günü (bugün) saat 14.00'te açıklanacak.

20 EKONOMİSTTEN 14'Ü 100 PUAN FAİZ İNDİRİME İŞARET ETTİ

Anadolu Ajansı'nın Merkez Bankası Para Politikası Kurulu beklenti anketine göre, katılım sağlayan ekonomistlerin çoğu, bu ay da faizde 100 baz puan indirim beklediklerini belirtti. AA Finans'ın 16 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 1 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan, 14 ekonomist 100 baz puan, 1 ekonomist 150 baz puan ve 2 ekonomist de 200 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.

REUTERS ANKETİNİN YIL SONU TAHMİNİ YÜZDE 14

Reuters anketine katılan 13 kurumun 12'sinin tahminleri haftalık repo faizinin 25 ile 200 baz puan indirilmesi arasında yer alırken, ortalama yüzde 14 olarak şekillenmiş durumda. Bir ekonomist politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor. Ankette 2022 yılı sonunda politika faizi tahmini için sorulan soruya cevap veren sekiz ekonomistin ortalaması ise yüzde 13 oldu.

UNICREDIT: FAİZ YIL BAŞINDA YÜZDE 12'YE İNECEK

Unicredit ise yayımladığı bir araştırma raporunda gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını beklediklerini, gelecek yılın başlarında ise politika faizinin yüzde 12'ye kadar indirileceğini düşündüklerini belirtti.

TL'NİN DEĞER KAYBI YÜZDE 50'Yİ AŞTI

Son yıllarda TCMB ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istekleri ile üretim, ihracat ve cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planına yönelik endişeler sebebiyle Türk lirasının dolar karşısındaki bu seneki değer kaybı 14.99 rekoruna göre yüzde 50'yi aştı.

TL'deki kayıpların yüzde 45 ile büyük bölümü Eylül ayı başından beri, yani TCMB'nin ilk faiz indirimi sinyalinden itibaren gerçekleşti.

TOPARLANMASINA ENGEL OLUYOR

Üç yılın zirvesinde bulunan yüzde 21.31 seviyesindeki enflasyonda birkaç ay içinde yüzde 30'a doğru beklenen yükselişe rağmen TCMB'nin Aralık ayında bir faiz indirimine daha gitme ihtimali TL'nin değerini tarihi dip seviyelere düşürdüğü gibi toparlanmasına da engel oluyor.