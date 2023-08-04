TL'nin reel değeri 19 ayın en düşük seviyesinde

Reel efektif döviz kuru Temmuz'da 48,82 değerini alarak 1.5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

AA
Yayınlanma: 04.08.2023 - 15:32
TL'nin reel değeri 19 ayın en düşük seviyesinde
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Türk lirasının reel değeri Temmuz'da rekor düşük seviyelere yaklaştı.

TCMB'nin açıkladığı verilere göre TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 48,82 değerini alarak Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Aralık 2021'de reel efektif Döviz kuru 47,61 ile rekor düşük seviyeyi kaydetmişti.

Temmuz'da Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 5,51 puan azalışla 86,95'ten 81,44'e geriledi.

Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, ikili ticaret akımları kullanılarak ağırlıklandırılan Türk lirasının ortalama değeri ile nominal efektif döviz kuru hesaplanıyor. Nominal efektif döviz kurundan da nispi fiyat etkileri arındırılarak reel efektif döviz kuruna (REK) ulaşılıyor.

REK, TÜFE, ÜFE ve birim işgücü maliyetlerden biriyle arındırılarak üç farklı alt endeks oluşturuyor. TCMB enflasyon hedefi kapsamında TÜFE bazlı REK'i esas alıyor.


Reel efektif döviz kuru TL maliyetler

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