TMO, 325 bin ton mısır ve 300 bin ton ekmeklik kırmızı buğday ithal edecek

14 Ekim 2021 Perşembe, 17:25

Sevkiyatların 15 Kasım-6 Aralık arasında Derince, İskenderun, Mersin, İzmir, Bandırma, Tekirdağ, Samsun ve Karasu limanlarına yapılması bekleniyor.

Ticaret kaynakları alım fiyatlarının navlun dahil (c&f) veya Türkiye’de depoya teslim (EXW) usulüyle verildiğini belirttiler.

EKMEKLİK KIRMIZI BUĞDAY DA ALINACAK

TMO ayrıca, yaklaşık 300 bin ton ekmeklik kırmızı buğday alımı için de uluslararası ihale açtı.

Avrupalı ticaret kaynakları, ihale kapsamında için 21 Ekim’e kadar teklif toplanacağını ve teslimatların 10-31 Aralık arasında Türkiye’deki çeşitli limanlara yapılmasının istendiğini belirtti.