TMO’dan 24 bin tonluk ayçiçek yağı ithalatı

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 11:28

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 11:28

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) cuma günü tamamlanan ihaleyle yaklaşık 24 bin ton ham ayçiçek yağı aldı. İhalede ithal yağların yanısıra halihazırda depoda bulunan yağlar da teklife konu olabildi.

Avrupalı ticaret kaynakları, 6 bin tonluk kısmın Tekirdağ limanı teslimatlı olmak üzere Aves’ten ton başına 1,218.80 dolar fiyatla alındığını, 18 bin tonluk kısmın ise yine Aves’in Türkiye’deki depolarından tahmini 1,228.80 dolara alındığını ve Mersin ile İskenderun limanlarından teslim edileceğini belirtti.

TESLİMATLAR 15 ŞUBAT-20 MART ARASINDA GERÇEKLEŞECEK

Teslimatların 15 Şubat ile 20 Mart arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

İhalelerde oluşan fiyatlar TMO’nun nihai onayına tabi olduğu için alım miktarları daha sonra değişebiliyor ya da alımlar tamamen iptal edilebiliyor.