TMO'nun ekmek fiyatını frenleyen uygulaması bitiyor: Unun çuvalı 400 TL'ye çıkacak

31 Mayıs 2022 Salı, 15:14

IAOM Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy Bloomberg HT’ye Toprak Mahsulleri Ofisi‘nin (TMO) düzenlemesinin 31 Mayıs itibarıyla son bulduğunu bu yüzden çuvalı 260 TL olan unun artık kaba hesapla 400 TL civarında bir fiyattan satılmaya başlanacağını söyledi.

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Ulusoy, TMO’nun regülasyonun son bulması ile fiyatlarda artış olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

TMO'dan tahsis edilen buğday karşılığı verilen taahhüt bugün itibarıyla son buluyor. Yani, 31 Mayıs itibarıyla un sanayicilerinin bu ürünleri 260 TL eden satma taahhüdü son buluyor. TMO’nun yaptığı açıklamalar ve piyasa oyuncularının da beklentisi sezonda böyle bir uygulama olmayacağı yönünde.

Ton başına 3600 TL’lik fiyatta 260 TL’ye denk gelen un çuvalı, hesaplamalarımıza göre kabaca 400 TL'ye çıkacak.