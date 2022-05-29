AKP'li İnegöl Belediyesi halk ekmek fabrikasını satıyor

29 Mayıs 2022 Pazar, 09:20

AKP'li İnegöl Belediyesi, halk ekmek fabrikasının da bulunduğu araziyi satmak için Resmi Gazete'de ilan verdi. İnegöl Köprülü Kavşağı'nda, Eskişehir-Bursa Yolu üzerinde bulunan arazi için belediye 12 milyon TL tahmini bedel belirledi.

2010 YILINDA ÖZELLEŞTİRİLDİ

Oda TV'nin haberine göre, Orhaniye Mahallesi'nde bulunan ekmek fabrikası, 2 bin 731 metrekarelik 1053 ada, 8 nolu parsel üzerinde bulunuyor.

İnegöl Belediyesi’nin, mayıs ayı meclis toplantısında, söz konusu Halk Ekmek fabrika binası ve arsası için satış kararı aldırmasına, Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkan Yardımcısı Ahmet Aydın tepki göstermişti.

İnegöl Yerel Haber adlı internet sitesinde yer alan haberde Aydın özetle şunları söylemişti:

“Bırakın halk ekmek fabrikasını yeniden açıp vatandaşın hizmetine sunmayı, bu fabrikanın arsasını satarak gelir elde etmeyi planlayan bir belediye yönetimiyle karşı karşıyayız. Bugüne kadar elle tutulur bir hizmet üretemeyenlerden de bu beklenirdi zaten. Gelirlerimiz başta olmak üzere elimizde avucumuzda ne varsa Büyükşehir’e devrettiniz. Karşılığında ne aldığınız belli değil. Bırakın ne aldığınızı, hizmet bile alamadınız. Ve şimdi eldeki son varlıkları da satışa çıkararak iflasın eşiğine geldiniz. Yapmayın lütfen, kendinize gelin. Bu şehrin geleceğine ipotek koymayın, unutmayınız ki o koltuklar geçicidir.”

17 Mayıs 2022 tarihli haberde Aydın ayrıca fabrikanın 1979’da kurulduğunu, 2010 yılında yine AK Partili belediye tarafından özelleştirildiğini, 18 yıllığına bir firmaya verildiğini ancak fabrikanın 2019 yılında kapandığını belirtti.