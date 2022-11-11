TMSF Akın Çorap'ı satışa çıkardı

11 Kasım 2022 Cuma, 09:51

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Akın Çorap Sanayi AŞ ile Sufi Çorap ve Tekstil Ürünleri Ltd. Şti.'ye ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşan Akın Çorap Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Akın Çorap Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satış ihalesi, 235 milyon TL muhammen bedel üzerinden 14 Aralık'ta yapılacak.

İhaleye 13 Aralık' kadar teklif verilebilecek.