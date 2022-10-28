TMSF, Alfemo Mobilya’yı satışa çıkardı

28 Ekim 2022 Cuma, 10:04

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayım olarak atandığı Alfemo Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Yatma Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticare A.Ş’yi satmak için ihale açtı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, 552 milyon TL muhammen bedelle satışa sunulan Alfemo Mobilya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'ne 29 Kasım'a kadar teklif verilebilecek. Kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanacağı ihale 30 Kasım'da yapılacak.



FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında bulunduğuna veya devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamayacak.