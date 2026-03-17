TMSF Baklavacı Faruk Güllü'yü satışa çıkardı: 10 yıldır kayyım yönetimindeydi!

Türkiye’nin köklü markalarından Baklavacı Faruk Güllü (Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi ve Dış Ticaret AŞ), ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışa çıkarıldı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan resmi açıklamada, markaya ait tüm varlıkların ihale yöntemiyle devredileceği bildirildi.

SATIŞIN KAPSAMI BELLİ OLDU

Satışa konu olan "Baklavacı Faruk Güllü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"; markadan üretim tesislerine, mağaza sözleşmelerinden şirketin sahip olduğu tüm hak ve varlıklara kadar geniş bir alanı kapsıyor.

İhale kapsamında şirkete ait tüm menkul ve gayrimenkul varlıklar ile fikri mülkiyet haklarının devri planlanıyor.

İHALE DETAYLARI AÇIKLANDI

TMSF tarafından paylaşılan bilgilere göre satış sürecine ilişkin ayrıntılar şöyle:

223.000.000 TL İhale tarihi: 8 Nisan 2026

8 Nisan 2026 Kapsam: Şirkete ait tüm menkul, gayrimenkul ve fikri mülkiyet hakları

10 YILDIR KAYYIM DENETİMİNDEYDİ

Baklavacı Faruk Güllü markasına, 2016 yılında yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında el konulmuştu. "Terör örgütüne finansman sağlamak", "örgüt üyeliği" ve "örgüt yöneticiliği" suçlamalarıyla devam eden hukuki süreçlerin ardından şirketin yönetimi TMSF’ye devredilmişti.

Yaklaşık 10 yıldır kayyım kontrolünde faaliyetlerini sürdüren şirketin, bu ihale ile birlikte yeniden özel sektöre devredilmesi ve kamusal tasfiye sürecinin tamamlanması bekleniyor.