TMSF bir şirketteki paylarını satışa çıkardı

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:47

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hobim Arşivleme ve Basım Hizmetleri AŞ'deki yüzde 100 oranındaki paylarını satışa çıkardı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, 10 TL nominal değerli 2.2 adet Hobim Arşivleme ve Basım Hizmetleri AŞ paylarının satışı ihalesi için öngörülen muhammen bedel 120 milyon TL olarak belirlendi.

İhale 12 Eylül'de yapılacak.