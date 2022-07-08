TMSF kapatılan “evim şirketleri” için 698 milyon TL aktardı
TMSF kapatılan “evim şirketleri” mağdurları için 698 milyon TL aktardı, bugüne kadar yapılan ödemeler toplam 269 milyon TL’ye ulaştı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kamuoyunda “evim şirketleri” olarak bilinen ve ilgili mevzuattaki gerekli şartları taşımayan 20 şirketin tasfiye işlemleri için TMSF’yi görevlendirmişti.
15 Nisan 2022’de TBMM’de kabul edilen kanuni düzenlemeyle yeni bir çözüm üretilmiş oldu. Tasfiye işlemleri devam eden 20 “tasarruf finansman şirketi”ndeki yaklaşık 44 bin sözleşmenin faaliyetlerine devam eden şirketlere devredilmesine karar verildi.
Söz konusu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kapatılan 20 firmadaki yaklaşık 44 bin sözleşmenin yüzde 90’ını faaliyetlerini sürdüren şirketlere devir işlemlerini tamamladı ve müşteriler SMS ile bilgilendirildi.
Henüz devredilemeyen sözleşmelerdeki eksiklerin tamamlanması için çalışılıyor. En kısa sürede bütün dosyaların yeni şirketlere devrinin bitirilmesi hedefleniyor.
TMSF kapatılan şirketlerin tasfiye komisyonlarına 698 milyon TL aktardı. Sözleşmesini devralan yeni şirkette devam etmek isteyen ve istemeyen müşteriler için bugüne kadar yapılan ödemeler toplam 269 milyon TL’ye ulaştı.
Sözleşmeleri devralan şirketler, devam etmek istemeyen müşterilerin fesih dilekçelerini tasfiye masalarına iade etmeye devam ediyor. Kapatılan şirketlerin tasfiye masalarına, bugüne kadar 13 bin 611 adet sözleşme iade edildi. Yeni şirketlerle devam etmek istemeyenlere, tasfiye masaları tarafından bugüne kadar toplam 262 milyon TL ödendi. Yeni şirketlerle sözleşme imzalayan 576 müşteri içinse 7,1 milyon TL mudiler adına devralan şirketlere aktarıldı.
Mutabakatları yapılan ve incelemesi tamamlanan sözleşmelerin tutarları ilgili şirketlere aktarılmaya veya müşterilerin hesaplarına yatırılmaya devam ediliyor. Süreç içerisinde iletişim bilgileri değişen müşterilerin, sözleşmelerini devralan yeni şirketlere başvurarak bilgilerini güncellemesi gerekiyor.
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