TMSF satışa çıkarmıştı: TELE 1'in satış ihalesi durduruldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın ‘casusluk’ soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından kayyım olarak atandığı TELE 1’i satışa çıkarmıştı.

Açık teklif usulüyle gerçekleşecek ve 28 milyon lira bedelle yapılacak ihalede son teklif verme tarihi 16 Haziran 2026 olarak belirlenmişti.

TMSF ilan sayfasında yayınlanan ilanda ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ ve TELE1 Prodüksiyon Medya ve Reklam Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi ‘malikler’ olarak belirlenmişti.

TMSF’nin satış ilanında ve şartlarında işçilik alacaklarının ödenmesine dair herhangi bir düzenlemeye yer verilmemesi üzerine, işçilerden bir kısmı işçilik alacaklarına kavuşmak üzere TMSF’nin satış ihalesine karşı İstanbul 11. İdare Mahkemesinde ihalenin iptali için dava açmıştı.

Açılan davaların ardından TMSF, Tele1 TV ihalesini durdurdu. Durdurma kararına satış yönetmeliğinin 28. maddesi gerekçe gösterildi.

MURAT TAYLAN'DAN AÇIKLAMA

TELE 1 Ana Haber Sunucusu Murat Taylan, soz konusu karara ilişkin olarak sosyal medya hesabından şunları söyledi:

''Tele1 TV ihalesi durduruldu. TMSF tarafından satış geri çekildi. Durdurma kararına satış yönetmeliğinin 28. Maddesi gerekçe gösterildi. Söz konusu madde Satışın tatili veya ertelenmesi başlığı taşıyor. Tele1 TV 28 milyon lira bedelle satış çıkartılmış ihale Nisan ayında resmi gazete yayınlanmıştı. 19 Haziran da yapılacağı duyurulan ancak durdurulan ihale için bundan sonra TMSF yeni bir ihale açabileceği gibi şirketin tasfiyesine de karar verebilir.''