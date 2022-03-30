TMSF'den 9 lüks araç için ihale
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), toplam muhammen bedeli 12 milyon 640 bin TL'yi bulan 9 araç için yarın ihale gerçekleştirecek.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 9 lüks araç için yarın ihale gerçekleştirecek.
TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Fon, Bentley, Porsche ve Mercedes gibi markaların da aralarında yer aldığı 9 araç için satış ihalesi düzenleyecek.
Toplam muhammen bedeli 12 milyon 640 bin TL'yi bulan araçlar için TMSF'nin İstanbul'daki binasında yarın gerçekleştirilecek ihalenin ayrıntılarına Fon'un internet sitesinden ulaşılabilecek.
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