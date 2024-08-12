TMSF'den Burj Al Babas Projesi'nde "yabancı yatırımcı" iddiasına ilişkin açıklama
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak görevlendirildiği Burj Al Babas Projesi'ni tamamlamak için ABD'li yatırımcılarla görüşüldüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan yazılı açıklamada, Burj Al Babas Projesi'nde "yabancı yatırımcı" iddiasına yanıt verildi.
"TMSF'nin kayyım olarak görevlendirildiği Burj Al Babas Projesi'ni tamamlamak için ABD'li yatırımcılarla görüşüldüğü" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, basın yayın organlarında yer alan haberlerin aksine, ABD merkezli Nova Grup Holding ile şirkette yetkili olan kayyım temsilcileri arasında herhangi bir görüşmenin olmadığı vurgulandı.
Açıklamada, bu süreçte spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiği ifade edilerek, yarım kalan projenin tamamlanmasıyla ilgili yeni gelişmeler oldukça bilgilendirilmelerin yapılacağı duyuruldu.
TMSF, Burj Al Babas Projesi'nin sahibi olan şirket ve şirket ortaklarıyla bağlantılı 17 şirket hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Gaziosmanpaşa Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile verilen kayyımlık görevine devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Üniversiteliye rant sürgünü
- Gelecek Partisi'nden AKP sinyali
- O cani için karar çıktı!
- 'Bunun hesabını verecekler'
- Bakan Güler'den kritik Suriye mesajı
- 'Ekonomi stagflasyona gidiyor'
- CHP Kurultayı'nda yeniden aday olacak mı?
- İngiltere'deki yardım kuruluşundan 'kurtarma projesi'
- Tezinden ‘CHP’ çıktı
- 4. kattan atlayan doktor hayatını kaybetti