TMSF'den 'kayyum' haberlerine ilişkin açıklama

09 Ağustos 2022 Salı, 19:46

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan açıklamada, kayyumların yargıdan muaf tutulması için özel kanun çıkarıldığı iddialarının doğru olmadığı belirtildi.

"Hiç kimse kayyımlar hakkında soruşturma açamaz" iddialarının asılsız olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Yapılan kanuni düzenleme, zaten kanunda var olan kayyım temsilcilerinin sorumluluklarının, İcra ve İflas Kanunu ile Devlet Memurları Kanunu'ndaki düzenlemeler çerçevesinde, benzer görevleri yapanlar ile eşit hale getirilmesinden ibarettir. İcra ve İflas Kanunu'nun 5. maddesindeki kaideler, FETÖ ile ilişkili şirketlerde görev yapan kayyım temsilcileri için de geçerli olmuştur. İcra ve iflas dairesi görevlilerinin kusurlarından doğan tazminat davaları, ancak idare aleyhine açılabilir. Devletin, zararın meydana gelmesinde kusuru bulunan görevlilere rücu hakkı saklıdır. Bu davalara adliye mahkemelerinde bakılır.

Açıklamada, kanunda yapılan değişiklikle, iddia edildiği gibi kayyum temsilcilerine benzersiz bir ayrıcalık ve sınırsız bir sorumsuzluk tanınmadığı bildirildi.

TMSF tarafından atanan kayyum temsilcilerinin yargıdan muaf tutulmalarının söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, kanunun, kayyum temsilcilerinin görevlerini herhangi bir endişe ve tereddüt duymadan yerine getirmeleri için hazırlandığı aktarıldı.

Açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin konuyla ilgili 24.12.2020 tarihli kararında bu konuya açıklık getirildiği kaydedilerek, şu bilgilere yer verildi: