TMSF'den "Şanlıurfa Zümrüt Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" satışı

31 Aralık 2022 Cumartesi, 10:20

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında kanun hükmünde kararnamelerle yüzlerce holding ve şirkete el konularak TMSF'ye devredilmişti.

TMSF'nin bugünkü Resmi Gazete'de yer alan satış ilanına göre, Zümrüt Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşturulan "Şanlıurfa Zümrüt Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün satışına karar verildi.

Muhammen bedeli 267 milyon 650 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 1 Şubat 2023 saat 14.00'te TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.