TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bursa'da konuştu: 'Pandemiden en az etkilenen iş dünyası, Türk iş dünyası'

30 Ağustos 2022 Salı, 16:10

TÜİK Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi’ne (Tarım-ÜFE) göre; temmuz ayında yıllık yüzde 157,9 ve aylık yüzde 5,0 artış oldu. 2022 yılının başından bu yana tarım ürünleri üretici fiyatları resmi olarak yüzde 110’a yakın artış gösterdi. Aynı endeks ABD'de yüzde 9.8, Avrupa'da yüzde 35.7 olarak kayda geçti.

Tablo buyken Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) düzenlenen Bursa İş Dünyası ile İstişare Toplantısı'nın açılışında konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ilginç bir çıkışta bulundu.

'BİZ ŞİKÂYETÇİYİZ DÜNYA BİZDEN DAHA FAZLA ŞİKAYETÇİ'

Hisarcıklıoğlu, Covid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşının dünya ekonomisine etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu gelişmelerden kaçınılmaz olarak tüm ülkelerin etkilendiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Pandemiden en az etkilenen iş dünyası, Türk iş dünyası. Bunun sebebi de aramızdaki iletişimin çok hızlı olması. Sizler sayesinde oldu. Ben hepsini dinliyorum. Atlantik'ten Pasifik'e kadar gördüğüm manzara şu: 'Herkes bizden daha fazla şikayetçi. Biz şikayetçiyiz de onlar bizden daha fazla şikayetçi.' Bu da oda ve borsaların aldığı görevi bihakkın yaptıklarının en somut göstergesi" diye konuştu.

Gemlik ilçesindeki TOGG fabrikasının açılışını 29 Ekim'de hep beraber yapacaklarını ve fabrikanın bu tarihten itibaren artık üretime geçeceğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Allah nasip ederse de mart ayından itibaren inşallah Bursa'nın yollarında da ülkemizin haklı gururu, ilk yerli ve bütün hakları bize ve Türkiye'ye ait olan otomobilini hep beraber göreceğiz. TOGG, inşallah mart ayında Bursa'da yola çıkmış olacak" ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin, dünyanın en zengin ülkesi ABD'ye çok az ihracat yaptığını belirtti.

'ŞİKAGO'DA İLK TÜRK TİCARET MERKEZİ'Nİ AÇTIK'

Türkiye'nin bu ülkeye ihracatını "denizde bir damla su" olarak nitelendiren Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"2.5 trilyon dolar ithalat yapıyor ABD. Biz burayı ihmal etmişiz, yokuz burada. TOBB olarak 2010 yılında bir proje geliştirdik ve 'Türkiye'nin ihracatta var olmadığı yerlerde Türk Ticaret Merkezlerinin açılması lazım' dedik. Projeyi biz hazırladık, sunduk. Kıskançlık... Bizi devre dışı bıraktılar. Sonuçta Türkiye'ye faydalı olsun dedik ama olmadı. Çünkü fikir babası biziz, çalışan biziz, nasıl çalışılacağını biliyoruz. En sonunda TOBB'a 'Hadi gel bakalım, sen de kur' dediler. Şikago'da ilk Türk Ticaret Merkezi'ni açtık. Bu Türk Ticaret Merkezi'nde ne hizmet veriyoruz? Türk Ticaret Merkezi'nde tercümanlık yapıyoruz, müşteri buluyoruz, şirket kuruyoruz, avukatlık yapıyoruz, mali müşavirlik yapıyoruz. Her şeyi bırak montaj yapıyoruz. ABD’de büyük bir imkan var. Ticaret yapmak isteyene fırsat var."

İstişare bölümünün basına kapalı gerçekleştirildiği toplantıya, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkanı Ali Uğur, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ve Meclis Başkanı Mehmet Aydın, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen oda ve borsa başkanları ve iş insanları katıldı.