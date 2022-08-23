TÜFE'ye endeksli kıymetlerde iskonto oranı yükseltildi

23 Ağustos 2022 Salı, 15:17

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hafta sonu Resmi Gazete'de yayımlanan kredi düzenlemesinin ardından şimdi de TÜFE'ye endeksli kıymetlerle ilgili bir düzenleme geldi.

Buna göre TÜFE’ye endeksli kıymetlerin teminat sistemindeki iskonto oranı yüzde 50’den yüzde 60’a yükseltildi.

Daha önce temmuz ayının başında söz konusu oran yüzde 30'dan yüzde 50'ye yükseltilmişti.

Temmuzda bankalara giden yazıda, gelecek dönemde 2022 yılı Para ve Kur Politikası metni ile 'Liralaşma Stratejisi' çerçevesinde Türk Lirası cinsi varlıkların teminat sistemindeki ağırlıklarının değerlendirilmeye devam edileceği vurgulanmıştı.