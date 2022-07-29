TOBB başkanından kredi açıklaması: 'Kredilere ulaşmak zorlaştı'
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, banka kredilerine erişimin zorlaştığını bu sebeple firmaların da zorlandığını kaydetti.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından firmaların banka kredilerine erişimi hakkında bir paylaşım yaptı.
Hisarcıklıoğlu paylaşımında kredi erişiminin zorlaştığını kaydetti.
Hisarcıklıoğlu'nun "Firmaların kredi talepleri karşılanmıyor veya çok yüksek maliyetler çıkarılıyor" ifadelerine yer verdiği paylaşımının tamamı şöyle:
"Banka kredilerine ulaşmak zorlaştı. Türkiye’nin her il ve ilçesinden bankalara yönelik şikayetler artıyor. Firmaların kredi talepleri karşılanmıyor veya çok yüksek maliyetler çıkarılıyor. Üretim, istihdam, yatırım için bankaları daha duyarlı ve yapıcı olmaya davet ediyorum"
Banka kredilerine ulaşmak zorlaştı.— Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) July 28, 2022
Türkiye’nin her il ve ilçesinden bankalara yönelik şikayetler artıyor.
Firmaların kredi talepleri karşılanmıyor veya çok yüksek maliyetler çıkarılıyor.
Üretim, istihdam, yatırım için bankaları daha duyarlı ve yapıcı olmaya davet ediyorum.
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