TOBB başkanından kredi açıklaması: 'Kredilere ulaşmak zorlaştı'

29 Temmuz 2022 Cuma, 07:00

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından firmaların banka kredilerine erişimi hakkında bir paylaşım yaptı.

Hisarcıklıoğlu paylaşımında kredi erişiminin zorlaştığını kaydetti.

Hisarcıklıoğlu'nun "Firmaların kredi talepleri karşılanmıyor veya çok yüksek maliyetler çıkarılıyor" ifadelerine yer verdiği paylaşımının tamamı şöyle:

"Banka kredilerine ulaşmak zorlaştı. Türkiye’nin her il ve ilçesinden bankalara yönelik şikayetler artıyor. Firmaların kredi talepleri karşılanmıyor veya çok yüksek maliyetler çıkarılıyor. Üretim, istihdam, yatırım için bankaları daha duyarlı ve yapıcı olmaya davet ediyorum"