TOBB başkanından kredi açıklaması: 'Kredilere ulaşmak zorlaştı'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, banka kredilerine erişimin zorlaştığını bu sebeple firmaların da zorlandığını kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
29 Temmuz 2022 Cuma, 07:00
TOBB başkanından kredi açıklaması: 'Kredilere ulaşmak zorlaştı'
Abone Ol google-news

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından firmaların banka kredilerine erişimi hakkında bir paylaşım yaptı.

Hisarcıklıoğlu paylaşımında kredi erişiminin zorlaştığını kaydetti.

Hisarcıklıoğlu'nun "Firmaların kredi talepleri karşılanmıyor veya çok yüksek maliyetler çıkarılıyor" ifadelerine yer verdiği paylaşımının tamamı şöyle:

"Banka kredilerine ulaşmak zorlaştı. Türkiye’nin her il ve ilçesinden bankalara yönelik şikayetler artıyor. Firmaların kredi talepleri karşılanmıyor veya çok yüksek maliyetler çıkarılıyor. Üretim, istihdam, yatırım için bankaları daha duyarlı ve yapıcı olmaya davet ediyorum"

 


TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği rifat hisarcıklıoğlu Kredi banka

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler