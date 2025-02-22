TOBB verilerine göre ocakta kapanan şirket sayısı yüzde 16.2 arttı: Kepenk indirme sürdü

Yayınlanma: 22.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 22.02.2025 - 04:01

Ocak 2025 verilerine göre kapanan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.2 artarak 1955 oldu. Kurulan şirket sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 12.8 azalırken geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2.1 arttı.

İLK SIRADA İRAN VAR

TOBB’un yayınladığı verilere göre Ocak 2025’te kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12. 5 oranında azaldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8 oranında artarken kurulan kooperatif sayısı yüzde 29.2 azaldı.

Ocak 2025’te, kapanan şirket sayısı 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 16.2, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6.7, kapanan kooperatif sayısı yüzde 6.5 oranında arttı. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35.9’u İstanbul, yüzde 11.1’i Ankara ve yüzde 6.3’ü İzmir’de kuruldu.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 583’ü ticaret, 1568’i imalat ve 1332’si inşaat sektöründe yer aldı. Geçen ay 537 yabancı ortak sermayeli şirketin 26’sı İran ve 22’si Almanya ortaklı olarak faaliyete başladı.





