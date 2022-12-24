TOBB'dan 11 aylık veri: Kapanan şirkette artış yüzde 49.8

24 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

Buna göre Kasım 2022’de, geçen yılın aynı ayına kıyasla kapanan şirket sayısı yüzde 6.5 artarak 1648, tasfiye edilen şirket sayısı yüzde 11.1 artarak 1634 ve kurulan şirket sayısı yüzde 29.2 artışla 13 bin 169 adet oldu.

Yılın ilk 11 ayında ise 2021’in aynı dönemine kıyasla kapanan şirket sayısı yüzde 49.8 artışla 19 bin 969, tasfiye edilen şirket sayısı yüzde 29 artışla 18 bin 601 ve kurulan şirket sayısı yüzde 25.3 artışla 125 bin 195 adet oldu.

Yine ilk 11 ayda kapanan kooperatif sayısı da yüzde 14.6 artışla 811’e yükseldi.